Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сотрудники газовой службы в России могут получить право по решению суда беспрепятственно заходить в квартиры жильцов для проверки оборудования, если собственник ранее отказался пустить их внутрь, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Соответствующий законопроект был принят Госдумой
в первом чтении 26 февраля. Как отметил Колунов
, сейчас документ дорабатывается ко второму чтению при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.
"В соответствии с документом, соавтором которого я выступаю, газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования. Более того, мы предлагаем ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел судом, который составит 12 дней, а также внести изменения в гражданский процессуальный кодекс, в соответствии с которыми решения суда будут немедленны к исполнению", - сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что на практике газовщики в случае отказа жильцов пустить их в квартиру будут обращаться в суд. По его словам, в течение 12 дней суд будет выносить решение, на основе которого те же газовщики совместно с органом, уполномоченным на принудительное исполнение решения - полицией или ФССП
- снова придут в квартиру, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь.
"Мы понимаем, что жители должны быть предупреждены о дате и времени прихода газовщиков. Поэтому, в соответствии с законопроектом, правительство РФ
отдельным постановлением установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке. На мой взгляд, это должны быть извещения в электронном и традиционном "печатном" формате. Более того, они должны отправляться как минимум дважды. Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет. Останутся лишь случаи сознательного недопуска со стороны тех, кто умышленно проигнорировал уведомление и умышленно не пустил сотрудников, тем самым поставив свою жизнь и жизни соседей под угрозу", - подчеркнул он.
Колунов добавил, что данная инициатива была разработана для обеспечения безопасности граждан РФ.
"С 2019 года, по данным МЧС
, у нас идет рост как взрывов газа, так и погибших и пострадавших от них. По данным, собранным в период с июля 2024 по июль 2025 года, в результате взрывов бытового газа в России погибло 73 человека, еще 187 человек пострадали. Трагичная статистика, вывод из которой только один – работать на предупреждение", - заключил он.