Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры
07:19 06.12.2025 (обновлено: 13:35 06.12.2025)
Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры
Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры - РИА Новости, 06.12.2025
Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры
Сотрудники газовой службы в России могут получить право по решению суда беспрепятственно заходить в квартиры жильцов для проверки оборудования, если собственник РИА Новости, 06.12.2025
россия
сергей колунов
госдума рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, сергей колунов, госдума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры

РИА Новости: газовщикам могут разрешить войти в квартиру в случае отказа хозяина

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сотрудники газовой службы в России могут получить право по решению суда беспрепятственно заходить в квартиры жильцов для проверки оборудования, если собственник ранее отказался пустить их внутрь, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении 26 февраля. Как отметил Колунов, сейчас документ дорабатывается ко второму чтению при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.
"В соответствии с документом, соавтором которого я выступаю, газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования. Более того, мы предлагаем ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел судом, который составит 12 дней, а также внести изменения в гражданский процессуальный кодекс, в соответствии с которыми решения суда будут немедленны к исполнению", - сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что на практике газовщики в случае отказа жильцов пустить их в квартиру будут обращаться в суд. По его словам, в течение 12 дней суд будет выносить решение, на основе которого те же газовщики совместно с органом, уполномоченным на принудительное исполнение решения - полицией или ФССП - снова придут в квартиру, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь.
"Мы понимаем, что жители должны быть предупреждены о дате и времени прихода газовщиков. Поэтому, в соответствии с законопроектом, правительство РФ отдельным постановлением установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке. На мой взгляд, это должны быть извещения в электронном и традиционном "печатном" формате. Более того, они должны отправляться как минимум дважды. Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет. Останутся лишь случаи сознательного недопуска со стороны тех, кто умышленно проигнорировал уведомление и умышленно не пустил сотрудников, тем самым поставив свою жизнь и жизни соседей под угрозу", - подчеркнул он.
Колунов добавил, что данная инициатива была разработана для обеспечения безопасности граждан РФ.
"С 2019 года, по данным МЧС, у нас идет рост как взрывов газа, так и погибших и пострадавших от них. По данным, собранным в период с июля 2024 по июль 2025 года, в результате взрывов бытового газа в России погибло 73 человека, еще 187 человек пострадали. Трагичная статистика, вывод из которой только один – работать на предупреждение", - заключил он.
