Газовщикам могут разрешить беспрепятственно заходить в квартиры

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сотрудники газовой службы в России могут получить право по решению суда беспрепятственно заходить в квартиры жильцов для проверки оборудования, если собственник ранее отказался пустить их внутрь, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"В соответствии с документом, соавтором которого я выступаю, газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования. Более того, мы предлагаем ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел судом, который составит 12 дней, а также внести изменения в гражданский процессуальный кодекс, в соответствии с которыми решения суда будут немедленны к исполнению", - сказал Колунов.