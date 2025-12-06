https://ria.ru/20251206/gosdep-2060243307.html
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной - РИА Новости, 06.12.2025
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной
Госдеп анонсировал продолжение переговоров представителей США с украинской стороной в субботу. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T02:28:00+03:00
2025-12-06T02:28:00+03:00
2025-12-06T02:28:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
рустем умеров
государственный департамент сша
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_0:290:3001:1978_1920x0_80_0_0_8757eb517007d941c6baba43f2abb637.jpg
https://ria.ru/20251206/ssha-2060242025.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_156:0:2793:1978_1920x0_80_0_0_1d103a9e43d397841cf6dc2c0dc027c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, рустем умеров, государственный департамент сша, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Рустем Умеров, Государственный департамент США, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной в субботу