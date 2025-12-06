Рейтинг@Mail.ru
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной - РИА Новости, 06.12.2025
02:28 06.12.2025
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной - РИА Новости, 06.12.2025
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной
Госдеп анонсировал продолжение переговоров представителей США с украинской стороной в субботу. РИА Новости, 06.12.2025
в мире, сша, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, рустем умеров, государственный департамент сша, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Рустем Умеров, Государственный департамент США, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной

Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной в субботу

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госдеп анонсировал продолжение переговоров представителей США с украинской стороной в субботу.
Ранее в ведомстве подтвердили двухдневные встречи спецпосланика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
"Стороны вновь встретятся завтра (в субботу по местному времени - ред), чтобы продолжить обсуждение", – говорится в заявлении.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
США договорились с украинской делегацией о рамках мер безопасности
В миреСШАУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерРустем УмеровГосударственный департамент СШАСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
