Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Италии 100 ракет JASSM - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 06.12.2025 (обновлено: 02:22 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/gosdep-2060242472.html
Госдеп одобрил продажу Италии 100 ракет JASSM
Госдеп одобрил продажу Италии 100 ракет JASSM - РИА Новости, 06.12.2025
Госдеп одобрил продажу Италии 100 ракет JASSM
Госдепартамент одобрил возможную продажу Италии 100 ракет класса "воздух-поверхность" JASSM на более 300 миллионов долларов, сообщили в субботу в Пентагоне. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T02:14:00+03:00
2025-12-06T02:22:00+03:00
в мире
италия
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970290617_0:20:728:430_1920x0_80_0_0_ebdb791356737007dad26cad47931627.jpg
https://ria.ru/20251206/ssha-2060240975.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970290617_104:0:677:430_1920x0_80_0_0_1966030f53f9d6a72a438c7173750647.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Италия, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Италии 100 ракет JASSM

Госдеп одобрил продажу Италии 100 ракет JASSM на 300 миллионов долларов

© Фото : U.S. Air ForceTech. Sgt. David Scott-Gaughan / Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : U.S. Air ForceTech. Sgt. David Scott-Gaughan /
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Госдепартамент одобрил возможную продажу Италии 100 ракет класса "воздух-поверхность" JASSM на более 300 миллионов долларов, сообщили в субботу в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Италии совместных ракет класса "воздух-земля" с увеличенной дальностью полета и сопутствующего оборудования на общую сумму 301 миллион долларов", - говорится в сообщении.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Дании ракет и оборудования
01:44
 
В миреИталияГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала