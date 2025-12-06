https://ria.ru/20251206/gosdep-2060242472.html
Госдеп одобрил продажу Италии 100 ракет JASSM
Госдепартамент одобрил возможную продажу Италии 100 ракет класса "воздух-поверхность" JASSM на более 300 миллионов долларов, сообщили в субботу в Пентагоне. РИА Новости, 06.12.2025
италия
Госдеп одобрил продажу Италии 100 ракет JASSM на 300 миллионов долларов