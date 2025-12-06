https://ria.ru/20251206/gorlovka-2060259447.html
В Горловке при атаке ВСУ погибла мирная жительница
В Горловке при атаке ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 06.12.2025
В Горловке при атаке ВСУ погибла мирная жительница
При ударе ВСУ по Горловке погибла женщина, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2025
Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Горловке