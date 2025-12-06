Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 06.12.2025 (обновлено: 09:19 06.12.2025)
В Горловке при атаке ВСУ погибла мирная жительница
При ударе ВСУ по Горловке погибла женщина, сообщил мэр Иван Приходько.
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Горловке

© Приходько РИК / TelegramПоследствия удара по Горловке
Последствия удара по Горловке
© Приходько РИК / Telegram
Последствия удара по Горловке
ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. При ударе ВСУ по Горловке погибла женщина, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким, — написал он в Telegram-канале.
Также в поселке Короленко при артиллерийском ударе пострадали два человека.
Ночью Приходько заявил, что снаряд противника разрушил жилой дом в Центрально-Городском районе.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
