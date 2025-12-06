https://ria.ru/20251206/gorlovka-2060241072.html
Снаряд ВСУ попал в дом в Горловке
Снаряд ВСУ попал в дом в Горловке - РИА Новости, 06.12.2025
Снаряд ВСУ попал в дом в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в дом в Центрально-городском районе. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T01:45:00+03:00
2025-12-06T01:45:00+03:00
2025-12-06T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060302130_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f9a2d72748dd5737cb27bca5d0aa3a5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060302130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6a79fbf2a77b15e9fc485f99b948b99c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Снаряд ВСУ попал в дом в Горловке
Мэр Горловки сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в дом