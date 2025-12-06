Глава МИД Турции заявил, что у России много причин не доверять Европе

АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Россия имеет множество причин не доверять никому на фоне конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя отношения Москвы и Брюсселя, сообщает издание Altıgercek.
"Переговоры уже ведутся. У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому", — отметил министр.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в европейских столицах идет целенаправленная подготовка к вооружённому столкновению с Россией, которое там считают неизбежным. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, заявил в свою очередь проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет конфликт, то Москва готова к этому прямо сейчас. Путин также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
