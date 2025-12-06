Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции заявил, что у России много причин не доверять Европе - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/glava-2060309560.html
Глава МИД Турции заявил, что у России много причин не доверять Европе
Глава МИД Турции заявил, что у России много причин не доверять Европе - РИА Новости, 06.12.2025
Глава МИД Турции заявил, что у России много причин не доверять Европе
Россия имеет множество причин не доверять никому на фоне конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя отношения Москвы и Брюсселя,... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T14:45:00+03:00
2025-12-06T14:45:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
хакан фидан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_4384a9f101f2e064398d79239793ffbb.jpg
https://ria.ru/20251005/turtsiya-2046536432.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_83cbedf1c5544e5fd2903ccfcfc8fd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, москва, хакан фидан, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Москва, Хакан Фидан, Владимир Путин
Глава МИД Турции заявил, что у России много причин не доверять Европе

Глава МИД Турции Фидан: у России есть много причин не доверять никому

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Россия имеет множество причин не доверять никому на фоне конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя отношения Москвы и Брюсселя, сообщает издание Altıgercek.
Фидан подчеркнул, что в отсутствие США Европа нуждается в "более творческих, устойчивых и надежных решениях". По его мнению, единственный реалистичный способ положить конец конфликту — убедить стороны вести мирные переговоры, при необходимости прибегая к принуждению.
"Переговоры уже ведутся. У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому", — отметил министр.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в европейских столицах идет целенаправленная подготовка к вооружённому столкновению с Россией, которое там считают неизбежным. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, заявил в свою очередь проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет конфликт, то Москва готова к этому прямо сейчас. Путин также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Турции назвали препятствие для мира на Украине
5 октября, 20:55
 
В миреРоссияЕвропаМоскваХакан ФиданВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала