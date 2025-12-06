Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X - РИА Новости, 06.12.2025
05:48 06.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X - РИА Новости, 06.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что жесткая машина РИА Новости, 06.12.2025
россия, европа, сша, кирилл дмитриев, еврокомиссия, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Европа, США, Кирилл Дмитриев, Еврокомиссия, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X

Дмитриев: машина цензуры ЕС подтверждает предупреждение о стирании Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что жесткая машина цензуры и штраф против социальной сети X подтверждают перспективу "стирания" Европы.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
"Жесткая машина цензуры ЕС и несправедливый штраф, наложенный на X, очередной раз подтверждают предупреждение (президента США Дональда - ред.) Трампа в Стратегии национальной безопасности", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Дмитриев процитировал строки из документа, в которых говорится о "суровой перспективе исчезновения европейской цивилизации".
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Россия Европа США Кирилл Дмитриев Еврокомиссия Евросоюз Российский фонд прямых инвестиций В мире
 
 
