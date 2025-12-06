Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил , что жесткая машина цензуры и штраф против социальной сети X подтверждают перспективу "стирания" Европы.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

"Жесткая машина цензуры ЕС и несправедливый штраф, наложенный на X, очередной раз подтверждают предупреждение (президента США Дональда - ред.) Трампа в Стратегии национальной безопасности", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Дмитриев процитировал строки из документа, в которых говорится о "суровой перспективе исчезновения европейской цивилизации".

В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.

Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.