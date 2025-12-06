https://ria.ru/20251206/glava-2060252196.html
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X - РИА Новости, 06.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что жесткая машина РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T05:48:00+03:00
2025-12-06T05:48:00+03:00
2025-12-06T05:48:00+03:00
россия
европа
сша
кирилл дмитриев
еврокомиссия
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251206/mask-2060245388.html
https://ria.ru/20251205/dmitriev-2060211881.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сша, кирилл дмитриев, еврокомиссия, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Европа, США, Кирилл Дмитриев, Еврокомиссия, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X
Дмитриев: машина цензуры ЕС подтверждает предупреждение о стирании Европы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил
, что жесткая машина цензуры и штраф против социальной сети X подтверждают перспективу "стирания" Европы.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил, что Еврокомиссия
оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
"Жесткая машина цензуры ЕС
и несправедливый штраф, наложенный на X, очередной раз подтверждают предупреждение (президента США
Дональда - ред.) Трампа в Стратегии национальной безопасности", - написал Дмитриев
на своей странице в соцсети X.
Дмитриев процитировал строки из документа, в которых говорится о "суровой перспективе исчезновения европейской цивилизации".
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России
как экстремистская), TikTok
с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.