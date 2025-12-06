В Германии переименовали партию Вагенкнехт

БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Выступающая за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) переименована в "Союз социальная справедливость и экономическая разумность", за данное решение проголосовало большинство членов партии на съезде в Магдебурге.
В ходе съезда правление партии предложило новое название "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (нем. Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft). За данное предложение проголосовало большинство, о чем сообщил председатель съезда.
Он отметил также, что новое название партии будет использоваться лишь с 1 октября 2026 года, после выборов в ландтаги шести федеральных земель. В качестве альтернативы в ходе съезда обсуждались также "Граждане создают перемены" (нем. Bürger schaffen Wandel) и "Союз социальный путь" (нем. Bündnis sozialer Weg).
Кроме того, в ходе съезда был либерализирован метод приема новых членов – ранее, ввиду недавнего основания партии и большого наплыва желающих, тот был ограничен. Съезд транслировался в канале YouTube партии.
Немецкий политик Сара Вагенкнехт еще в январе текущего года анонсировала в интервью изданию Spiegel, что планирует переименовать названную ее именем партию "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ, нем. BSW), при этом аббревиатура сохранится.
Партия была основана в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из Левой партии на фоне разногласий. Среди прочего ССВ выступает за ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических
