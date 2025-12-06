В Германии переименовали партию Вагенкнехт

В ходе съезда правление партии предложило новое название "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (нем. Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft). За данное предложение проголосовало большинство, о чем сообщил председатель съезда.

Он отметил также, что новое название партии будет использоваться лишь с 1 октября 2026 года, после выборов в ландтаги шести федеральных земель. В качестве альтернативы в ходе съезда обсуждались также "Граждане создают перемены" (нем. Bürger schaffen Wandel) и "Союз социальный путь" (нем. Bündnis sozialer Weg).