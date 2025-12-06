Рейтинг@Mail.ru
19:36 06.12.2025 (обновлено: 20:06 06.12.2025)
В Германии переименовали партию Вагенкнехт
Выступающая за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) переименована в "Союз... РИА Новости, 06.12.2025
В Германии переименовали партию Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт выступает перед делегатами съезда партии в Магдебурге, Германия. 6 декабря 2025
БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Выступающая за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) переименована в "Союз социальная справедливость и экономическая разумность", за данное решение проголосовало большинство членов партии на съезде в Магдебурге.
В ходе съезда правление партии предложило новое название "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (нем. Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft). За данное предложение проголосовало большинство, о чем сообщил председатель съезда.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Вагенкнехт назвала полный бойкот ЕС недорогого российского газа безумием
3 декабря, 16:14
Он отметил также, что новое название партии будет использоваться лишь с 1 октября 2026 года, после выборов в ландтаги шести федеральных земель. В качестве альтернативы в ходе съезда обсуждались также "Граждане создают перемены" (нем. Bürger schaffen Wandel) и "Союз социальный путь" (нем. Bündnis sozialer Weg).
Кроме того, в ходе съезда был либерализирован метод приема новых членов – ранее, ввиду недавнего основания партии и большого наплыва желающих, тот был ограничен. Съезд транслировался в канале YouTube партии.
Немецкий политик Сара Вагенкнехт еще в январе текущего года анонсировала в интервью изданию Spiegel, что планирует переименовать названную ее именем партию "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ, нем. BSW), при этом аббревиатура сохранится.
Партия была основана в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из Левой партии на фоне разногласий. Среди прочего ССВ выступает за ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических
Сара Вагенкнехт выступает перед делегатами съезда партии в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Вагенкнехт призвала Евросоюз предложить снятие санкций с России
21 ноября, 02:16
 
