В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть - РИА Новости, 06.12.2025
14:31 06.12.2025
В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть
В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть

ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Планируемое увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть, заявил в субботу министр финансов Катара Али аль-Кувари.
"Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре в 2027 году смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть", - сказал он, выступая на дискуссионном форуме Doha forum в Катаре.
По его словам, взвешенная фискальная политика Катара означает, что ему не нужно прибегать к долговым рынкам для покрытия своих расходов.
Ранее на форуме госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что запуск дополнительных мощностей производства СПГ в стране запланировано на третий квартал 2026 года, что позволит увеличить производство СПГ с нынешних 77 до 126 миллионов тонн в год.
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
