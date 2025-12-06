https://ria.ru/20251206/gaz-2060307673.html
В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть
В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть - РИА Новости, 06.12.2025
В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть
Планируемое увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть, заявил в... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T14:31:00+03:00
2025-12-06T14:31:00+03:00
2025-12-06T14:31:00+03:00
катар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_0:18:2310:1317_1920x0_80_0_0_8a67c255f788ad97140be4a1e2015bfb.jpg
https://ria.ru/20251205/reuters-2060200697.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_180:0:2256:1557_1920x0_80_0_0_6289786cafd72a5ebd8b0c0e4cde91aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, в мире
В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть
Аль-Кувари: рост производства газа в Катаре смягчит снижение цен на нефть
ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Планируемое увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть, заявил в субботу министр финансов Катара Али аль-Кувари.
"Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре
в 2027 году смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть", - сказал он, выступая на дискуссионном форуме Doha forum в Катаре.
По его словам, взвешенная фискальная политика Катара означает, что ему не нужно прибегать к долговым рынкам для покрытия своих расходов.
Ранее на форуме госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что запуск дополнительных мощностей производства СПГ в стране запланировано на третий квартал 2026 года, что позволит увеличить производство СПГ с нынешних 77 до 126 миллионов тонн в год.