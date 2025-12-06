В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть

ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Планируемое увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть, заявил в субботу министр финансов Катара Али аль-Кувари.

"Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре в 2027 году смягчит для него последствия любого будущего снижения цен на нефть", - сказал он, выступая на дискуссионном форуме Doha forum в Катаре.

По его словам, взвешенная фискальная политика Катара означает, что ему не нужно прибегать к долговым рынкам для покрытия своих расходов.