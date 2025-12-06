Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" разгромила "Штутгарт" в Бундеслиге благодаря хет-трику Кейна - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
19:48 06.12.2025 (обновлено: 19:50 06.12.2025)
"Бавария" разгромила "Штутгарт" в Бундеслиге благодаря хет-трику Кейна
"Бавария" разгромила "Штутгарт" в Бундеслиге благодаря хет-трику Кейна - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Бавария" разгромила "Штутгарт" в Бундеслиге благодаря хет-трику Кейна
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Штутгартом" в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Бавария" обыграла "Штутгарт" в чемпионате Германии благодаря хет-трику Кейна

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Штутгартом" в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Штутгарте завершилась победой гостей со счетом 5:0. Хет-трик оформил вышедший на замену на 60-й минуте Гарри Кейн (66, 82, 88-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, также по голу на счету Конрада Лаймера (11) и Йосипа Станишича (78).
Бундеслига
06 декабря 2025 • начало в 17:30
Завершен
Штутгарт
0 : 5
Бавария
11‎’‎ • Конрад Лаймер
(Майкл Олисе)
66‎’‎ • Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
78‎’‎ • Йосип Станишич
(Луис Диас)
82‎’‎ • Гарри Кейн (П)
88‎’‎ • Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кейн с 17 голами лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата Германии. 32-летний английский нападающий опережает ближайшего преследователя, Йонатана Буркардта из "Айнтрахта", на девять мячей.
"Бавария", набрав 37 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда опережает идущий вторым и имеющий матч в запасе "Лейпциг" на 11 баллов. "Штутгарт" с 22 очками располагается на шестой строчке.
В следующем туре "Бавария" примет "Майнц" 14 декабря. "Штутгарт" в этот же день сыграет с бременским "Вердером" на выезде.
Результаты других матчей:
"Вольфсбург" - "Унион" - 3:1;
"Хайденхайм" - "Фрайбург" - 2:1;
"Кёльн" - "Санкт-Паули" - 1:1;
"Аугсбург" - "Байер" - 2:0.
