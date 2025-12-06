"Бавария" разгромила "Штутгарт" в Бундеслиге благодаря хет-трику Кейна

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Штутгартом" в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Штутгарте завершилась победой гостей со счетом 5:0. Хет-трик оформил вышедший на замену на 60-й минуте Гарри Кейн (66, 82, 88-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, также по голу на счету Конрада Лаймера (11) и Йосипа Станишича (78).
06 декабря 2025 • начало в 17:30
Завершен
11’ • Конрад Лаймер
(Майкл Олисе)
66’ • Гарри Кейн
78’ • Йосип Станишич
82’ • Гарри Кейн (П)
88’ • Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
Кейн с 17 голами лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата Германии. 32-летний английский нападающий опережает ближайшего преследователя, Йонатана Буркардта из "Айнтрахта", на девять мячей.
Результаты других матчей:
"Вольфсбург" - "Унион" - 3:1;
"Хайденхайм" - "Фрайбург" - 2:1;
"Кёльн" - "Санкт-Паули" - 1:1;
Дортмундская "Боруссия" победила "Байер" в матче Бундеслиги
29 ноября, 22:30