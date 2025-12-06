Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" и "Динамо" объявили составы на матч РПЛ
Футбол
 
15:48 06.12.2025
"Спартак" и "Динамо" объявили составы на матч РПЛ
Московские "Спартак" и "Динамо" объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
спорт, россия, александр максименко, александер джику, кристофер ву, спартак москва, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Александр Максименко, Александер Джику, Кристофер Ву, Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
"Спартак" и "Динамо" объявили составы на матч РПЛ

"Спартак" и "Динамо" объявили составы на матч чемпионата России по футболу

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московские "Спартак" и "Динамо" объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в субботу на стадионе "Спартака", начало - в 16:45 мск.
Стартовый состав "Спартака" выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь, капитан), Александер Джику, Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов, Пабло Солари, Маркиньос, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Манфред Угальде.
С первых минут за "Динамо" сыграют Андрей Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Максим Осипенко, Муми Нгамалё, Дмитрий Скопинцев, Бителло, Даниил Фомин (капитан), Ярослав Гладышев, Иван Сергеев, Константин Тюкавин.
Матч будет посвящен памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Перед стартовым свистком состоится минута молчания. Также перед игрой пройдет церемония присвоения трибуне А имени лучшего бомбардира в истории "Спартака".
Футбол
 
