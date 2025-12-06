Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассекретила архивные документы о злодеяниях фашистов в Красноармейске
07:05 06.12.2025
ФСБ рассекретила архивные документы о злодеяниях фашистов в Красноармейске
донецкая народная республика, красноармейский район, красноармейск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Донецкая Народная Республика, Красноармейский район, Красноармейск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Фашисты сдаются в плен, 1945 год. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. ФСБ рассекретила архивные документы о военных преступлениях фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны в Красноармейске в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Экспертной комиссией Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике обнародованы акты 1944 года, свидетельствующие о масштабных злодеяниях пособников фашистов против советских военнопленных и мирного населения", – говорится в сообщении.
В опубликованном акте от 10 января 1944 года комиссией установлено, что вследствие зверств немецко-фашистских захватчиков в Красноармейске погибли 911 мирных жителей. Общее количество погибших мирных жителей в Красноармейском районе составило 1161 человек.
"При отступлении из Красноармейского района немецко-фашистские власти через изменников нашей Родины начальника полиции Вечерова и его помощника Макаровского облили камеры бензином и зажгли их, в которых содержалось и сгорело томившихся в фашистских застенках - 48 человек Советского и партийного актива", – указано в документе.
Кроме этого, в акте указаны данные о девяти лагерях для советских военнопленных и еще одном штрафном лагере, который был обустроен в здании школы №5. На их территории от рук нацистов погибли 13 тысяч 125 военнопленных. Согласно документу, всего в Красноармейском районе было убито 14 тысяч 286 советских военнопленных.
Донецкая Народная РеспубликаКрасноармейский районКрасноармейскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
