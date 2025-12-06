ФСБ рассекретила архивные документы о злодеяниях фашистов в Красноармейске

ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. ФСБ рассекретила архивные документы о военных преступлениях фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны в Красноармейске в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В опубликованном акте от 10 января 1944 года комиссией установлено, что вследствие зверств немецко-фашистских захватчиков в Красноармейске погибли 911 мирных жителей. Общее количество погибших мирных жителей в Красноармейском районе составило 1161 человек.

"При отступлении из Красноармейского района немецко-фашистские власти через изменников нашей Родины начальника полиции Вечерова и его помощника Макаровского облили камеры бензином и зажгли их, в которых содержалось и сгорело томившихся в фашистских застенках - 48 человек Советского и партийного актива", – указано в документе.