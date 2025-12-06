https://ria.ru/20251206/frenk-2060237993.html
Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери
Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери
Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери
Один из самых видных американских архитекторов Фрэнк Гери, на счету которого такие здания как Музей Гуггенхайма в испанском городе Бильбао и здание фонда
2025-12-06
2025-12-06T00:53:00+03:00
2025-12-06T09:14:00+03:00
бильбао
париж
лос-анджелес
Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери
В США умер один из самых влиятельных архитекторов Фрэнк Гери
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Один из самых видных американских архитекторов Фрэнк Гери, на счету которого такие здания как Музей Гуггенхайма в испанском городе Бильбао и здание фонда искусств Louis Vuitton в Париже, скончался в возрасте 96 лет в Лос-Анджелесе.
О смерти, наступившей в результате непродолжительного респираторного заболевания, стало известно от руководителя его аппарата Меган Ллойд.
Гери родился в Канаде
в еврейской семье, позднее переехал в США
. В 1970-е годы он стал один из пионеров архитектурного направления деконструктивизма, для которого характерны нарочито "изломанные" формы.