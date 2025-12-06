Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Один из самых видных американских архитекторов Фрэнк Гери, на счету которого такие здания как Музей Гуггенхайма в испанском городе Бильбао и здание фонда искусств Louis Vuitton в Париже, скончался в возрасте 96 лет в Лос-Анджелесе.