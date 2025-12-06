Рейтинг@Mail.ru
Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери
00:53 06.12.2025 (обновлено: 09:14 06.12.2025)
Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери
Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери
Один из самых видных американских архитекторов Фрэнк Гери, на счету которого такие здания как Музей Гуггенхайма в испанском городе Бильбао и здание фонда... РИА Новости, 06.12.2025
2025
Умер известный американский архитектор Фрэнк Гери

Архитектор Фрэнк Гери
© Getty Images / Michele Tantussi
Архитектор Фрэнк Гери. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Один из самых видных американских архитекторов Фрэнк Гери, на счету которого такие здания как Музей Гуггенхайма в испанском городе Бильбао и здание фонда искусств Louis Vuitton в Париже, скончался в возрасте 96 лет в Лос-Анджелесе.
О смерти, наступившей в результате непродолжительного респираторного заболевания, стало известно от руководителя его аппарата Меган Ллойд.
Гери родился в Канаде в еврейской семье, позднее переехал в США. В 1970-е годы он стал один из пионеров архитектурного направления деконструктивизма, для которого характерны нарочито "изломанные" формы.
 
