Глава МИД Франции заявил, что штраф соцсети X является "только началом"

ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 миллионов евро, наложенный на соцсеть X американского предпринимателя Илона Маска, является "только началом".
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
Маск раскритиковал Европу за наложенный ею штраф на соцсеть Х
5 декабря, 22:29
"Реакционный интернационал напрасно вопил, мы не позволим запугать себя. Прозрачность для крупных платформ носит у нас обязательный характер. Правило одинаково для всех. (Соцсеть - ред.) TikTok его приняла, X отказалась. Еврокомиссия приняла жесткие меры и поступила правильно. И это только начало", - написал Барро на своей странице в соцсети X.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.