Собеседник агентства добавил, что из-за провалов ВСУ на нескольких участках фронта Киев начал активнее проводить информационные акции, в том числе с использованием архивных видеоматериалов, технологий генерации изображений и постановочных съемок с установкой флагов. В этом участвуют штурмовые подразделения.