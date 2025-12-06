ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Операторы дронов группировки войск "Восток" уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить украинский флаг, сообщил РИА Новости боец с позывным Хруст.
"Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой", — сказал оператор беспилотника.
Собеседник агентства добавил, что из-за провалов ВСУ на нескольких участках фронта Киев начал активнее проводить информационные акции, в том числе с использованием архивных видеоматериалов, технологий генерации изображений и постановочных съемок с установкой флагов. В этом участвуют штурмовые подразделения.
По данным Минобороны, за неделю группировка "Восток" уничтожила более 1515 украинских военных. Также бойцы ликвидировали:
- 14 танков и боевых бронированных машин;
- 77 автомобилей;
- три орудия полевой артиллерии;
- четыре склада боеприпасов и материальных средств.
