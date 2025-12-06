Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению - РИА Новости, 06.12.2025
23:00 06.12.2025
Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению
Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению - РИА Новости, 06.12.2025
Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с американским... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T23:00:00+03:00
2025-12-06T23:00:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
кирилл дмитриев
илон маск
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
европа
россия
сша
в мире, европа, россия, сша, кирилл дмитриев, илон маск, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Евросоюз
Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению

Дмитриев согласился с Маском, что европейская цивилизация движется к забвению

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с американским предпринимателем Илоном Маском в том, что европейская цивилизация движется к забвению.
Маск прокомментировал в соцсети Х сообщение одного из основателей американской компании Palantir Джо Лонсдейла о том, что цивилизация Европы, подобно цивилизации Римской империи, движется к вымиранию из-за разрушающих ее "племен". Маск отметил, что Европа "идет, как лунатик, к забвению".
"Не просто идет, а несется", - написал Дмитриев.
В другом посте Дмитриев согласился со словами Маска о том, что Евросоюз представляет собой "бюрократического монстра".
Дмитриев также прокомментировал письмо Еврокомиссии к Маску от августа 2024 года, в котором та требовала от американского предпринимателя цензурировать в соцсети Х интервью бывшего тогда кандидатом в президенты США Дональда Трампа.
Дмитриев задался вопросом, почему ЕС совершал нападки как на Маска, так и на Трампа.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией
18 октября, 07:22
 
В миреЕвропаРоссияСШАКирилл ДмитриевИлон МаскДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
