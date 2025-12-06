Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал причину призывов ЕС к продолжению конфликта на Украине - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/es-2060348501.html
Эксперт назвал причину призывов ЕС к продолжению конфликта на Украине
Эксперт назвал причину призывов ЕС к продолжению конфликта на Украине - РИА Новости, 06.12.2025
Эксперт назвал причину призывов ЕС к продолжению конфликта на Украине
Заявления о необходимости продолжать конфликт на Украине, которые звучат из уст европейских лидеров, а также киевских властей, мотивированы запредельным уровнем РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T21:23:00+03:00
2025-12-06T21:23:00+03:00
в мире
украина
европа
азербайджан
александр сырский
евросоюз
вооруженные силы украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251206/es-2060338667.html
https://ria.ru/20251206/mask-2060328321.html
украина
европа
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, азербайджан, александр сырский, евросоюз, вооруженные силы украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Азербайджан, Александр Сырский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
Эксперт назвал причину призывов ЕС к продолжению конфликта на Украине

Кузнецов: призывы ЕС продолжать конфликт на Украине объясняются коррупцией

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 6 дек - РИА Новости. Заявления о необходимости продолжать конфликт на Украине, которые звучат из уст европейских лидеров, а также киевских властей, мотивированы запредельным уровнем коррупции, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина продолжит воевать, даже если США прекратят её финансирование.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину, заявил Ландау
Вчера, 19:26
"Заявления по продолжению войны на Украине, которые звучат из уст евробюрократов, а также киевских властей, мотивированы запредельным уровнем коррупции, и все они повязаны с режимом Зеленского разными коррупционными схемами. Если сложить один плюс один, то получается весьма интересный результат: смысл войны на Украине для евробюрократов - не глобальное противостояние с Россией, как об этом думают многие и в Европе, и в нашей стране, а в банальном распиле верхушкой Евросоюза его бюджета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обычно на такие коррупционные аферы идут только в двух случаях: или когда уверены в полной безнаказанности, или когда больше нет никакой перспективы в будущем.
"Если воруют так масштабно, цинично и беспринципно, то уверено можно говорить, что в будущее нынешнего украинского режима в Европе никто не верит, и он должен вместе с собой в могилу унести все коррупционные тайны, - именно для этого он и создавался. Или боссы Еврокомиссии, бросая в топку войны на Украине все новые и новые миллиарды денег своих соотечественников по Шенгену, не видят будущего уже и для самого Евросоюза, пытаясь урвать для себя напоследок как можно больше в надежде, что среди руин никто копаться не станет. Другого логичного объяснения нет", - подытожил эксперт.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Медведев согласился с призывом Маска насчет ЕС
Вчера, 17:15
 
В миреУкраинаЕвропаАзербайджанАлександр СырскийЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала