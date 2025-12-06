БАКУ, 6 дек - РИА Новости. Заявления о необходимости продолжать конфликт на Украине, которые звучат из уст европейских лидеров, а также киевских властей, мотивированы запредельным уровнем коррупции, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.

По его словам, обычно на такие коррупционные аферы идут только в двух случаях: или когда уверены в полной безнаказанности, или когда больше нет никакой перспективы в будущем.