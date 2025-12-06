Эксперт назвал причину призывов ЕС к продолжению конфликта на Украине

БАКУ, 6 дек - РИА Новости. Заявления о необходимости продолжать конфликт на Украине, которые звучат из уст европейских лидеров, а также киевских властей, мотивированы запредельным уровнем коррупции, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина продолжит воевать, даже если США прекратят её финансирование.
"Заявления по продолжению войны на Украине, которые звучат из уст евробюрократов, а также киевских властей, мотивированы запредельным уровнем коррупции, и все они повязаны с режимом Зеленского разными коррупционными схемами. Если сложить один плюс один, то получается весьма интересный результат: смысл войны на Украине для евробюрократов - не глобальное противостояние с Россией, как об этом думают многие и в Европе, и в нашей стране, а в банальном распиле верхушкой Евросоюза его бюджета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обычно на такие коррупционные аферы идут только в двух случаях: или когда уверены в полной безнаказанности, или когда больше нет никакой перспективы в будущем.
"Если воруют так масштабно, цинично и беспринципно, то уверено можно говорить, что в будущее нынешнего украинского режима в Европе никто не верит, и он должен вместе с собой в могилу унести все коррупционные тайны, - именно для этого он и создавался. Или боссы Еврокомиссии, бросая в топку войны на Украине все новые и новые миллиарды денег своих соотечественников по Шенгену, не видят будущего уже и для самого Евросоюза, пытаясь урвать для себя напоследок как можно больше в надежде, что среди руин никто копаться не станет. Другого логичного объяснения нет", - подытожил эксперт.
