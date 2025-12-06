Рейтинг@Mail.ru
ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину, заявил Ландау - РИА Новости, 06.12.2025
19:26 06.12.2025
ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину, заявил Ландау
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку газа у России с 2022 по 2024 год, чем на оказание помощи Украине за тот же период.
Ландау ответил таким образом на комментарий в соцсети X военного аналитика Джимми Раштона под своим постом о недавней поездке в Брюссель, которая его разочаровала. Раштон прокомментировал пост Ландау, задав вопрос о том, может ли заместитель госсекретаря США написать "длинный, ворчливый,... неимоверно ноющий пост" о поездке.
"Вы (Раштон - ред.) находитесь на Украине... Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России (чтобы заплатить за энергию) с 2022 до 2024, чем они дали Украине?" - говорится в сообщении Ландау в соцсети X.
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Без российского газа европейцам придется открывать генерации, заявил Путин
4 декабря, 21:18
 
