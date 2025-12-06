ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину, заявил Ландау

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку газа у России с 2022 по 2024 год, чем на оказание помощи Украине за тот же период.
Ландау ответил таким образом на комментарий в соцсети X военного аналитика Джимми Раштона под своим постом о недавней поездке в Брюссель, которая его разочаровала. Раштон прокомментировал пост Ландау, задав вопрос о том, может ли заместитель госсекретаря США написать "длинный, ворчливый,... неимоверно ноющий пост" о поездке.
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.