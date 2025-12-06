Рейтинг@Mail.ru
Катар считает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям - РИА Новости, 06.12.2025
14:35 06.12.2025
Катар считает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям
Катар считает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям - РИА Новости, 06.12.2025
Катар считает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям
Катар рассчитывает к концу декабря договориться с Евросоюзом об устранении требований к энергокомпаниям о соблюдении затратных экологических параметров, сообщил РИА Новости, 06.12.2025
экономика
катар
франция
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
евросоюз
катар
франция
германия
экономика, катар, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, евросоюз
Экономика, Катар, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Евросоюз
Катар считает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям

Министр энергетики Катара: ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям

ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Катар рассчитывает к концу декабря договориться с Евросоюзом об устранении требований к энергокомпаниям о соблюдении затратных экологических параметров, сообщил в субботу катарский госминистр энергетики Саад аль-Кааби.
Ранее Катар неоднократно выражал недовольство директивой Европейского союза о комплексной проверке иностранных компаний на соответствие целям устойчивого развития и пригрозил приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ). Аль-Кааби неоднократно повторял, что Государство Катар в ближайшее время не достигнет нулевых выбросов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Катаре заявили, что рост производства газа смягчит падение цен на нефть
14:31
"На следующей неделе должно пройти обсуждение этого вопроса, и, надеюсь, к концу декабря взаимоприемлемое решение будет принято", - сказал аль-Кааби на дискуссионном форуме в Катаре Doha Forum.
В начале апреля Совет ЕС на один год перенес первый этап применения директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву Евросоюза о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он уточнил, что Европейскому союзу "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а данную директиву и ряд других нормативных актов интеграционного объединения "следует не просто отложить, но отменить". Тем не менее, как писала газета Politico, инициатива Макрона по аннулированию директивы не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
Вчера, 19:20
 
ЭкономикаКатарФранцияГерманияЭммануэль МакронФридрих МерцЕвросоюз
 
 
