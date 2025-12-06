Катар считает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям

ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Катар рассчитывает к концу декабря договориться с Евросоюзом об устранении требований к энергокомпаниям о соблюдении затратных экологических параметров, сообщил в субботу катарский госминистр энергетики Саад аль-Кааби.

"На следующей неделе должно пройти обсуждение этого вопроса, и, надеюсь, к концу декабря взаимоприемлемое решение будет принято", - сказал аль-Кааби на дискуссионном форуме в Катаре Doha Forum.