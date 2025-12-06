ЕС хочет завершить самоубийство европейской цивилизации, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕС, уничтожая права собственности как основу финансовой системы, хочет завершить самоубийство европейской цивилизации, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"В то время как они разрушают свои собственные страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом, элиты ЕС теперь хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности, основу финансовой системы, и взорвав собственную валюту. Впечатляет", - написал Дмитриев, комментируя публикацию газеты Financial Times.
Ранее агентство Рейтер передавало, что председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала предложение Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине натяжкой юридической и финансовой норм.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.