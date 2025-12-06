Рейтинг@Mail.ru
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
12:51 06.12.2025 (обновлено: 12:53 06.12.2025)
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США - РИА Новости, 06.12.2025
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, комментируя новую доктрину национальной безопасности США с критикой Европы, заявила, что Соединенные Штаты "в... РИА Новости, 06.12.2025
2025
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США

Каллас согласилась с критикой США в адрес Евросоюза

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, комментируя новую доктрину национальной безопасности США с критикой Европы, заявила, что Соединенные Штаты "в чем-то правы".
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"Я читала часть, касающуюся Европы. Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно", - сказала глава дипломатии ЕС на форуме в Катаре.
По мнению Каллас, США правы в части, где критикуют несамостоятельность Евросоюза и необходимость для Европы брать на себя ответственность за собственную безопасность.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
Вчера, 16:19
 
