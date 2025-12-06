https://ria.ru/20251206/es-2060294765.html
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США - РИА Новости, 06.12.2025
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, комментируя новую доктрину национальной безопасности США с критикой Европы, заявила, что Соединенные Штаты "в... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:51:00+03:00
2025-12-06T12:51:00+03:00
2025-12-06T12:53:00+03:00
в мире
европа
сша
украина
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
https://ria.ru/20251205/tramp-2060131694.html
европа
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, украина, кайя каллас, евросоюз
В мире, Европа, США, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
Каллас согласилась с критикой США в адрес Евросоюза