Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС столкнулся с большими трудностями из-за плана США по Украине - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/es-2060277173.html
СМИ: ЕС столкнулся с большими трудностями из-за плана США по Украине
СМИ: ЕС столкнулся с большими трудностями из-за плана США по Украине - РИА Новости, 06.12.2025
СМИ: ЕС столкнулся с большими трудностями из-за плана США по Украине
Европейский союз на фоне попыток США заключить соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта и раскола в трансатлантическом альянсе сталкивается с... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T10:42:00+03:00
2025-12-06T10:42:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058333990.html
https://ria.ru/20251205/tramp-2060131694.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф
СМИ: ЕС столкнулся с большими трудностями из-за плана США по Украине

Bloomberg: ЕС столкнулся с трудностями из-за мирного плана США по Украине

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Европейский союз на фоне попыток США заключить соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта и раскола в трансатлантическом альянсе сталкивается с большими трудностями, передает агентство Блумберг.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
"Европейские дипломаты иногда сравнивают ведение работы по политике (президента США Дональда - ред.) Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Сейчас они находятся на пути к особенно крутому спуску", - говорится в материале.
Как пишет агентство, европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить разработанное вместе с РФ соглашение, которое стало бы "капитуляцией" Запада. Отмечается, что такие шаги американского президента Дональда Трампа подорвали доверие в Европе к его администрации и поставили экзистенциальный вопрос о том, сможет ли Европа защитить себя на фоне распада трансатлантического альянса.
Европейские дипломаты отмечают, что в последнее время общение с американской и украинской сторонами является непростым, подчеркивает Блумберг. Агентство передает, что они также все больше готовы к возможности выхода Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта, если ему удастся достичь соглашения. По словам неназванного европейского чиновника, существует несколько вариантов развития событий.
"Наихудший сценарий подразумевает, что он (Трамп - ред.) ослабит давление на Россию, запретит использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, оставив Европу действительно в одиночестве", - говорится в материале.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе предрекли Европе проблемы "вселенского" масштаба из-за плана США
28 ноября, 13:45
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
Вчера, 16:19
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала