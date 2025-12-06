Рейтинг@Mail.ru
На курорте "Эльбрус" откроют новый горнолыжный сезон - РИА Новости, 06.12.2025
Туризм
 
01:06 06.12.2025
На курорте "Эльбрус" откроют новый горнолыжный сезон
На курорте "Эльбрус" откроют новый горнолыжный сезон - РИА Новости, 06.12.2025
На курорте "Эльбрус" откроют новый горнолыжный сезон
Праздник открытия нового горнолыжного сезона России пройдет на курорте "Эльбрус" в субботу, в его программе - массовый спуск на горных лыжах в национальной... РИА Новости, 06.12.2025
2025
Туризм, Россия, Европа, Эльбрус, The Hatters
На курорте "Эльбрус" откроют новый горнолыжный сезон

На курорте "Эльбрус" пройдет праздник открытия нового горнолыжного сезона

Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Праздник открытия нового горнолыжного сезона России пройдет на курорте "Эльбрус" в субботу, в его программе - массовый спуск на горных лыжах в национальной одежде, а также запуск новой зоны катания, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".
"Официальный старт горнолыжного сезона России-2025/26 будет дан 6 декабря на поляне Азау", - говорится в сообщении.
Группа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В минкурортов Кубани рассказали о видах активного отдыха для туристов зимой
14 ноября, 17:53
Отмечается, что в этот день в восточном секторе курорта "Эльбрус" также откроются две новые канатные дороги и новая зона катания.
"Впервые с 2015 года, когда была построена самая высокогорная в стране и вторая в Европе канатная дорога "Гарабаши – Мир", курорт запускает новую зону катания", - пояснили в пресс-службе.
В рамках праздника на фудкорте на ярмарочной площади курорта установят десятиметровый гриль, на котором будут жарить шашлык из индейки и баранины. На поляне Азау будут организованы утренняя зарядка, детская и музыкальная программы. На станциях канатных дорог "Кругозор" и "Мир" будут играть диджеи и проводиться мастер-классы от инструкторов. Выше станции "Гарабаши" планируется оборудовать площадку для гольфа. Также в программе массовый спуск на горных лыжах в национальной одежде. Вечером на большой сцене в зоне парковки выступят группа "Султан-Ураган" и петербургские рокеры The Hatters.
В этом году курорт "Эльбрус" первым в стране – 1 ноября – открыл горнолыжную трассу для катания. Это спуск с 3847 до 3500 метров.
Горнолыжный сезон 2024-2025 годов на Эльбрусе стартовал 25 ноября и завершился 6 июля.
Горнолыжный курорт - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Магадане первыми в России открыли горнолыжный сезон
20 октября, 14:34
 
Туризм
 
 
