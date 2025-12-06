На курорте "Эльбрус" откроют новый горнолыжный сезон

Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Праздник открытия нового горнолыжного сезона России пройдет на курорте "Эльбрус" в субботу, в его программе - массовый спуск на горных лыжах в национальной одежде, а также запуск новой зоны катания, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".

"Официальный старт горнолыжного сезона России-2025/26 будет дан 6 декабря на поляне Азау", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день в восточном секторе курорта "Эльбрус" также откроются две новые канатные дороги и новая зона катания.

"Впервые с 2015 года, когда была построена самая высокогорная в стране и вторая в Европе канатная дорога "Гарабаши – Мир", курорт запускает новую зону катания", - пояснили в пресс-службе.

В рамках праздника на фудкорте на ярмарочной площади курорта установят десятиметровый гриль, на котором будут жарить шашлык из индейки и баранины. На поляне Азау будут организованы утренняя зарядка, детская и музыкальная программы. На станциях канатных дорог "Кругозор" и "Мир" будут играть диджеи и проводиться мастер-классы от инструкторов. Выше станции "Гарабаши" планируется оборудовать площадку для гольфа. Также в программе массовый спуск на горных лыжах в национальной одежде. Вечером на большой сцене в зоне парковки выступят группа "Султан-Ураган" и петербургские рокеры The Hatters

В этом году курорт "Эльбрус" первым в стране – 1 ноября – открыл горнолыжную трассу для катания. Это спуск с 3847 до 3500 метров.