Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду - РИА Новости, 06.12.2025
13:36 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду - РИА Новости, 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду
Требование о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз только вместе с Приднестровьем представляет собой ультиматум режиму молдавского президента Майи Санду,... РИА Новости, 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду

Эксперт Шорников назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Требование о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз только вместе с Приднестровьем представляет собой ультиматум режиму молдавского президента Майи Санду, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Накануне посол ЕС в Кишиневе Ивана Пьорко заявила, что Молдавия не может вступать в Евросоюз поэтапно и без Приднестровья, что переговоры о вступлении ведутся с единой страной.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство
4 декабря, 22:26
Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
"Требование ЕС о вступлении Молдовы в Евросоюз только вместе с Приднестровьем – это ультиматум режиму Санду (Майя Санду – президент Молдавии). Либо она самостоятельно решает вопрос российского военного присутствия, либо она лишается политической поддержки Брюсселя", - считает Шорников.
По его мнению, у Евросоюза вполне отчетливые геополитические цели в регионе. Он считает, что важнейшая для Брюсселя задача – ликвидировать российское военное присутствие на Днестре. Но пока приднестровский вопрос остается неурегулированным, Россия будет держать здесь свой миротворческий контингент, полагает Шорников.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Правительство Молдавии начало работу над новой стратегией реинтеграции ПМР
4 декабря, 11:33
"Обещания Майи Санду присоединиться к ЕС в два этапа - сначала евроинтегрируется сама Молдова, а потом присоединяется Приднестровье – оказались несостоятельны. Кипрский вариант был отвергнут Брюсселем. Зачем Евросоюзу Молдова, на территории которой находятся российские войска? Ясно, что для Брюсселя это недопустимо. Поэтому прежде евроинтеграции Молдовы Кишинев должен реализовать реинтеграцию Приднестровья", - сказал собеседник агентства.
Как Кишинев будет это делать, брюссельских чиновников, видимо, не интересует, полагает Шорников.
"Приднестровье – это островок Русского мира, безопасность которого гарантировано российскими миротворцами. Избавиться от военного присутствия России можно только справедливо урегулировав конфликт между Тирасполем и Кишиневом. Россия настаивает на равноправном диалоге сторон конфликта. Но Кишинев намерен осуществить реинтеграцию на собственных условиях, которые не предполагают уступок Тирасполю", - отметил эксперт.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог
Вчера, 22:56
По его мнению, в итоге Кишинев попадает в цугцванг.
"На решение приднестровского вопроса у Кишинева есть год, максимум два. Договариваться с Тирасполем там не желают. Решить вопрос по карабахскому сценарию Кишинев может быть и хотел, но не может. Майя Санду твердо пообещала своим избирателям добиться евроинтеграции к 2030 году. Если этого не произойдет действующий режим потерпит крах", - подчеркнул Шорников.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Жители Молдавии не видят в России врага, считает посол
26 ноября, 08:21
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуЕвросоюз
 
 
