Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Требование о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз только вместе с Приднестровьем представляет собой ультиматум режиму молдавского президента Майи Санду, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Накануне посол ЕС Кишиневе Ивана Пьорко заявила, что Молдавия не может вступать в Евросоюз поэтапно и без Приднестровья, что переговоры о вступлении ведутся с единой страной.

Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе , молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.

"Требование ЕС о вступлении Молдовы в Евросоюз только вместе с Приднестровьем – это ультиматум режиму Санду (Майя Санду – президент Молдавии). Либо она самостоятельно решает вопрос российского военного присутствия, либо она лишается политической поддержки Брюсселя", - считает Шорников.

По его мнению, у Евросоюза вполне отчетливые геополитические цели в регионе. Он считает, что важнейшая для Брюсселя задача – ликвидировать российское военное присутствие на Днестре . Но пока приднестровский вопрос остается неурегулированным, Россия будет держать здесь свой миротворческий контингент, полагает Шорников.

"Обещания Майи Санду присоединиться к ЕС в два этапа - сначала евроинтегрируется сама Молдова, а потом присоединяется Приднестровье – оказались несостоятельны. Кипрский вариант был отвергнут Брюсселем. Зачем Евросоюзу Молдова, на территории которой находятся российские войска? Ясно, что для Брюсселя это недопустимо. Поэтому прежде евроинтеграции Молдовы Кишинев должен реализовать реинтеграцию Приднестровья", - сказал собеседник агентства.

Как Кишинев будет это делать, брюссельских чиновников, видимо, не интересует, полагает Шорников.

"Приднестровье – это островок Русского мира, безопасность которого гарантировано российскими миротворцами. Избавиться от военного присутствия России можно только справедливо урегулировав конфликт между Тирасполем и Кишиневом. Россия настаивает на равноправном диалоге сторон конфликта. Но Кишинев намерен осуществить реинтеграцию на собственных условиях, которые не предполагают уступок Тирасполю", - отметил эксперт.

По его мнению, в итоге Кишинев попадает в цугцванг.

"На решение приднестровского вопроса у Кишинева есть год, максимум два. Договариваться с Тирасполем там не желают. Решить вопрос по карабахскому сценарию Кишинев может быть и хотел, но не может. Майя Санду твердо пообещала своим избирателям добиться евроинтеграции к 2030 году. Если этого не произойдет действующий режим потерпит крах", - подчеркнул Шорников.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной , одних из самых больших в Европе