Эксперт рассказал о новом подходе США к НАТО

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

По его словам, на протяжении всей эпохи после холодной войны идея о включении новых членов в альянс была мантрой, не ставившейся под сомнение.