Эксперт рассказал о новом подходе США к НАТО - РИА Новости, 06.12.2025
09:25 06.12.2025
Эксперт рассказал о новом подходе США к НАТО
Эксперт рассказал о новом подходе США к НАТО - РИА Новости, 06.12.2025
Эксперт рассказал о новом подходе США к НАТО
Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, отметил в комментарии РИА Новости директор по... РИА Новости, 06.12.2025
Эксперт рассказал о новом подходе США к НАТО

Лукьянов: США в доктрине нацбезопасности придерживаются нового подхода к НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Документ радикально пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок
Вчера, 13:11
"В доктрине декларируется совершенно новый подход к европейским делам. Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: "НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения", — заявил Лукьянов.
По его словам, на протяжении всей эпохи после холодной войны идея о включении новых членов в альянс была мантрой, не ставившейся под сомнение.
При этом он подчеркнул, что в западной прессе неоднократно публиковались сообщения о том, что президент США Дональд Трамп намерен вовсе выйти из альянса.
"Теперь они, судя по всему, выходить не собираются, но считают, что организация не должна брать на себя лишний риск. Потому что попытки расширения, как показал пример Украины, несут очень серьезные угрозы безопасности и стабильности", — подчеркнул он.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Снижение присутствия США в Европе не отразится на обороне, заявили в НАТО
Вчера, 16:40
 
В миреВашингтон (штат)СШАУкраинаФедор ЛукьяновДональд ТрампНАТО
 
 
