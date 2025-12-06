Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах назвали ЕК тоталитарным институтом и призвали упразднить ее - РИА Новости, 06.12.2025
16:21 06.12.2025
В Нидерландах назвали ЕК тоталитарным институтом и призвали упразднить ее
В Нидерландах назвали ЕК тоталитарным институтом и призвали упразднить ее
в мире, нидерланды, герт вилдерс, еврокомиссия
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс, Еврокомиссия
В Нидерландах назвали ЕК тоталитарным институтом и призвали упразднить ее

Лидер правых в Нидерландах назвал ЕК тоталитарной и призвал ее упразднить

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
ГААГА, 6 дек - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс после штрафа Еврокомиссии в отношении соцсети Х назвал ЕК "тоталитарным институтом", который нужно упразднить.
В пятницу Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро (порядка 140 миллионов долларов) за нарушение закона о цифровых услугах. Основанием для штрафа стало нарушение "обязательств прозрачности", в частности возможность заплатить за "голубую галочку", то есть показатель верифицированного аккаунта.
"Вас (ЕК) никто не выбирал. Вы никого не представляете. Вы - тоталитарный институт и даже не можете написать слово "свобода слова". Мы не должны соглашаться на штраф X, а должны упразднить Еврокомиссию", - написал Вилдерс в Х в субботу.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Маск раскритиковал Европу за наложенный ею штраф на соцсеть Х
В миреНидерландыГерт ВилдерсЕврокомиссия
 
 
