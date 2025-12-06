© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: станция метро "ЗИЛ" Бирюлевской линии готова более чем на 25%

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Метростроители завершили разработку грунта котлована станции метро "ЗИЛ" Бирюлевской ветки, готовность станции на данный момент превышает 25%, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Строительство ведется на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. По словам замглавы города, сейчас на объекте перешли к работам над монолитными конструкциями: метростроители залили лоток платформы и уложили более 10 тысяч кубических метров бетона.

"Общестроительная готовность станции составляет 28%. Завершена разработка грунта и выполнено устройство ограждающих конструкций котлована станции. Кроме того, из зоны строительства тупиков за станцией вынесены все инженерные коммуникации. На тупиках продолжаются активные земляные работы в рамках возведения станционного комплекса – здесь уже разработано 26 тысяч кубометров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Гендиректор "Мосинжпроекта", генерального проектировщика и подрядчика возведения московского метро, Максим Гаман уточнил, что на станции "ЗИЛ" в планах построить оборотные тупики, служебную соединительную ветку с Троицкой линией и камеры съездов, поскольку "ЗИЛ" станет конечной для нового радиуса и свяжет его пересадками с Троицкой веткой и Московским центральным кольцом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что строящуюся станцию "ЗИЛ" оформят в стиле промышленной эстетики: колонны и потолок станционного комплекса облицуют нержавеющей шлифованной сталью, а для пола используют плиты из натурального темного гранита.