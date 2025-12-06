Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: станция метро "ЗИЛ" Бирюлевской линии готова более чем на 25% - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/efimov-2060220496.html
Ефимов: станция метро "ЗИЛ" Бирюлевской линии готова более чем на 25%
Ефимов: станция метро "ЗИЛ" Бирюлевской линии готова более чем на 25% - РИА Новости, 06.12.2025
Ефимов: станция метро "ЗИЛ" Бирюлевской линии готова более чем на 25%
Метростроители завершили разработку грунта котлована станции метро "ЗИЛ" Бирюлевской ветки, готовность станции на данный момент превышает 25%, рассказал заммэра РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T14:12:00+03:00
2025-12-06T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png
https://ria.ru/20251204/efimov-2059736043.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32dac91730118fb23942b7a8a409d4f5.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: станция метро "ЗИЛ" Бирюлевской линии готова более чем на 25%

Ефимов: разработан грунт котлована станции метро "ЗИЛ" Бирюлевской ветки

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Метростроители завершили разработку грунта котлована станции метро "ЗИЛ" Бирюлевской ветки, готовность станции на данный момент превышает 25%, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Строительство ведется на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. По словам замглавы города, сейчас на объекте перешли к работам над монолитными конструкциями: метростроители залили лоток платформы и уложили более 10 тысяч кубических метров бетона.
"Общестроительная готовность станции составляет 28%. Завершена разработка грунта и выполнено устройство ограждающих конструкций котлована станции. Кроме того, из зоны строительства тупиков за станцией вынесены все инженерные коммуникации. На тупиках продолжаются активные земляные работы в рамках возведения станционного комплекса – здесь уже разработано 26 тысяч кубометров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Гендиректор "Мосинжпроекта", генерального проектировщика и подрядчика возведения московского метро, Максим Гаман уточнил, что на станции "ЗИЛ" в планах построить оборотные тупики, служебную соединительную ветку с Троицкой линией и камеры съездов, поскольку "ЗИЛ" станет конечной для нового радиуса и свяжет его пересадками с Троицкой веткой и Московским центральным кольцом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что строящуюся станцию "ЗИЛ" оформят в стиле промышленной эстетики: колонны и потолок станционного комплекса облицуют нержавеющей шлифованной сталью, а для пола используют плиты из натурального темного гранита.
Бирюлевская линия метрополитена, включающая 10 станций, пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево. Предполагается, что новая ветка улучшит транспортную доступность для жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ефимов: в Москве на 70% завершили строительство путепровода над МЦД-2
4 декабря, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала