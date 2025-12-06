заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Ефимов: на западе Москвы построят технопарк в рамках КРТ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построят технопарк по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, проект КРТ предусматривает реорганизацию около 1,9 гектара земли.

"Реализация проекта позволит создать свыше 300 высококвалифицированных рабочих мест. Общий объем инвестиций в развитие территории оценивается почти в 6 миллиардов рублей. Бюджетный эффект может составить 149 миллионов рублей в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что на месте склада, автомастерских и прочих объектов возведут 22 тысячи квадратных метров общественно-производственной недвижимости.