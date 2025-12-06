Рейтинг@Mail.ru
14:09 06.12.2025 (обновлено: 14:11 06.12.2025)
В ГД внесли поправки о праве регионов на поддержку семей погибших военных
россия
вячеслав володин
общество
госдума рф
россия
россия, вячеслав володин, общество, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Общество, Госдума РФ
В ГД внесли поправки о праве регионов на поддержку семей погибших военных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов внесли в палату парламента поправку о праве регионов вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов стали соавторами поправки к законопроекту "О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона "О статусе военнослужащих", направленной на поддержку их семей", - говорится в сообщении.
Председатель Госдумы отметил, что поправкой "предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга". По его словам, законопроект и поправки к нему планируется рассмотреть на следующей неделе.
Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.
По словам Володина, есть запрос от региональных органов власти на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих. Сейчас таких полномочий в части решения жилищного вопроса у них нет.
"Законодательное закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей наших бойцов, повысит эффективность решения таких вопросов", – добавил он.
РоссияВячеслав ВолодинОбществоГосдума РФ
 
 
