В Ростовской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
В Ростовской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП - РИА Новости, 06.12.2025
В Ростовской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и пятеро, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями на участке трассы "Миллерово-Вешенская" в Ростовской области,... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T22:39:00+03:00
2025-12-06T22:39:00+03:00
2025-12-06T22:39:00+03:00
происшествия
ростовская область
ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
В Ростовской области погиб человек и пятеро пострадали в ДТП с легковушками
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости.
Один человек погиб и пятеро, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями на участке трассы "Миллерово-Вешенская" в Ростовской области, сообщили
в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как уточняет ведомство, в 16.20 мск субботы на одном из участков автодороги "Миллерово-Вешенская" водитель автомобиля "ВАЗ 2114", по предварительным данным, начал обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107".
"В результате ДТП водитель "ВАЗ 2114" скончался в медицинском учреждении, пострадали его пассажиры 1973 года рождения и 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что также пострадали водитель "ВАЗ 2107" и два его пассажира, включая ребенка 2022 года рождения.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.