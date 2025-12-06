Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
22:39 06.12.2025
В Ростовской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
В Ростовской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
В Ростовской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями на участке трассы "Миллерово-Вешенская" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как уточняет ведомство, в 16.20 мск субботы на одном из участков автодороги "Миллерово-Вешенская" водитель автомобиля "ВАЗ 2114", по предварительным данным, начал обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107".
"В результате ДТП водитель "ВАЗ 2114" скончался в медицинском учреждении, пострадали его пассажиры 1973 года рождения и 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что также пострадали водитель "ВАЗ 2107" и два его пассажира, включая ребенка 2022 года рождения.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
