Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП
06:20 06.12.2025 (обновлено: 08:13 06.12.2025)
Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП
Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП
Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП

РИА Новости: двое пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье потеряли память

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, с амнезией после ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае, сообщила РИА Новости министр здравоохранения региона Оксана Немакина.
"(Пострадавшие в аварии находятся - ред.) в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается... На фоне того, что они получили такие травмы, они пока сейчас в амнезии ретроградной", - сказала агентству Немакина, уточнив, что потом память восстановится, "всё будет нормально".
Министр уточнила, что оба пострадавших - 26 и 30 лет - находятся в реанимации.
Авария произошла в пятницу вечером на 1065-м километре федеральной трассы "Байкал" Р-258: водитель микроавтобуса "Истана" не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с микрогрузовиком, груженым дровами. Пять человек - водитель и четыре пассажира микроавтобуса, включая трёх несовершеннолетних - погибли на месте, еще два пассажира госпитализированы с различными травмами. Водитель грузовика не пострадал. В краевом УМВД сообщили РИА Новости, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (часть 5 статьи 264 УК РФ).
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссия
 
 
