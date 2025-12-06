https://ria.ru/20251206/dtp-2060253668.html
Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП
Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП - РИА Новости, 06.12.2025
Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, с амнезией после ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае, сообщила РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T06:20:00+03:00
2025-12-06T06:20:00+03:00
2025-12-06T08:13:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059773364_0:279:1920:1359_1920x0_80_0_0_fab48b10db25b15770b7b52975fd9cf6.jpg
https://ria.ru/20251205/ingushetija-2060175349.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059773364_0:99:1920:1539_1920x0_80_0_0_019520904d9f4b5a50dcde2aec709665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, россия
Происшествия, Забайкальский край, Россия
Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП
РИА Новости: двое пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье потеряли память
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, с амнезией после ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае, сообщила РИА Новости министр здравоохранения региона Оксана Немакина.
"(Пострадавшие в аварии находятся - ред.) в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается... На фоне того, что они получили такие травмы, они пока сейчас в амнезии ретроградной", - сказала агентству Немакина, уточнив, что потом память восстановится, "всё будет нормально".
Министр уточнила, что оба пострадавших - 26 и 30 лет - находятся в реанимации.
Авария произошла в пятницу вечером на 1065-м километре федеральной трассы "Байкал" Р-258: водитель микроавтобуса "Истана" не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с микрогрузовиком, груженым дровами. Пять человек - водитель и четыре пассажира микроавтобуса, включая трёх несовершеннолетних - погибли на месте, еще два пассажира госпитализированы с различными травмами. Водитель грузовика не пострадал. В краевом УМВД сообщили РИА Новости, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (часть 5 статьи 264 УК РФ
).