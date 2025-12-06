После ДТП в Забайкалье, где погибли люди, завели уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено после того, как пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, а двое пострадавших были госпитализированы в результате аварии в Забайкальском крае, где столкнулись микроавтобус и микрогрузовик, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
По предварительным данным ГАИ, авария произошла около 17.15 по местному времени (11.15 мск) в пятницу на 1065-м километре федеральной трассы "Байкал" Р-258 Иркутск - Улан-Удэ - Чита: водитель микроавтобуса "Истана" не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с микрогрузовиком, груженым дровами. Пять человек - водитель и четыре пассажира микроавтобуса, включая трёх несовершеннолетних - погибли на месте, еще два пассажира госпитализированы с различными травмами.
"По факту смертельного ДТП в Читинском районе возбуждено уголовное дело. Следователем ОМВД России по Читинскому району дорожно-транспортное происшествие квалифицировано по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сообщил собеседник агентства.
В УМВД уточнили, что водитель грузовика не пострадал. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего.