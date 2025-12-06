Более 60 новых дорожных знаков и табличек появятся в России

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 60 новых дорожных знаков и табличек будут введены в России с 1 января 2026 года, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Браун отметила, что будут добавлены как самостоятельные знаки (в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке), так и новые таблички (знаки дополнительной информации), которые всегда применяются только в сочетании с основными знаками, а также новые элементы знаков.