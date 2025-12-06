Более 60 новых дорожных знаков и табличек появятся в России

https://ria.ru/20251206/dorogi-2060245735.html
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 60 новых дорожных знаков и табличек будут введены в России с 1 января 2026 года, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"В соответствии с ГОСТ Р 52290-2024, планируется добавить больше 60 новых дорожных знаков и табличек. Многие из которых уже протестированы, например, в Москве
по ГОСТ Р 58398-2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны", - сказала юрист.
Она добавила, что с 2026 года в России
будет введена более современная и конкретизированная система дорожных знаков, которые, в том числе, ориентированы на новые виды транспорта. Новые знаки будут затрагивать средства индивидуальной мобильности, безопасность пешеходов, экологию и организацию движения в сложной городской среде.
Браун отметила, что будут добавлены как самостоятельные знаки (в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке), так и новые таблички (знаки дополнительной информации), которые всегда применяются только в сочетании с основными знаками, а также новые элементы знаков.
"Например, дополнительные пиктограммы для знака "Платная парковка" (значки "оплата через приложение", SMS и так далее), которые считаются отдельными графическими символами", - заключила юрист.