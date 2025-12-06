Рейтинг@Mail.ru
Лариса Долина выступила на фестивале "Песня года" в субботу
06.12.2025
Лариса Долина выступила на фестивале "Песня года" в субботу
Лариса Долина выступила на фестивале "Песня года" в субботу
Народная артистка РФ Лариса Долина выступила на фестивале "Песня года" в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина выступила на фестивале "Песня года" в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт "Песня года-2025" проходит на площадке "Мегаспорт" в Москве в субботу.
В соцсетях Тома Холланда комментаторы шутят про Долину
Вчера, 22:46
В этот вечер Долина представила зрителям свою песню "Я буду любить тебя". Зрители поприветствовали артистку аплодисментами. После исполнения песни Долина поблагодарила публику за прием.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
Из-за волны обвинений, критики в свой адрес и призывов "отмены" Долина выступила с публичным заявлением в эфире программы "Пусть говорят". Певица сообщила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов покупательнице ее квартиры Полине Лурье.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Адвокат Лурье прокомментировала слова Долиной о готовности вернуть деньги
Вчера, 16:48
 
