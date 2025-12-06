В соцсетях Тома Холланда комментаторы шутят про Долину

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Русскоязычные комментарии заполнили страницу голливудского актера Тома Холланда, после того как стало известно, что мошенники, обманувшие народную артистку РФ Ларису Долину, использовали в поддельном паспорте фотографию похожего на него человека, выяснил корреспондент РИА Новости.

Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в эфире программы " Пусть говорят ", где была представлена фотография паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга Андрея Лукина. Если присмотреться, то на фотографии можно увидеть человека, похожего на Холланда , который известен по главной роли в фильме "Человек-паук". Кроме того, по данным корреспондента РИА Новости, человека с данными паспорта, Лукина Андрея Олеговича, который родился 6 ноября 1989 года в Москве , нет в базе данных среди граждан России

После этой новости под фотографиями Холланда в соцсети Instagram* начали появляться комментарии с "призывами" вернуть певице квартиру и деньги.

"Том, от тебя зависит рынок недвижимости в России!" - пишут пользователи.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.

Долина заявила, что вернет Лурье деньги в полном объеме.