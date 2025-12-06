Человека с паспортом, который мошенники предъявили Долиной, не существует

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Человека с данными паспорта, который мошенники предъявили народной артистке РФ Ларисе Долиной, не существует в России, выяснил корреспондент РИА Новости.

Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в эфире программы " Пусть говорят " в пятницу.

В эфире программы была представлена фотография паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга Андрея Лукина. Однако, по данным корреспондента РИА Новости, Лукина Андрея Олеговича, который родился 6 ноября 1989 года в Москве , нет в базе данных среди граждан России

Долина также заявила в эфире, что приняла решение вернуть Лурье деньги за квартиру в полном объеме.

Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.

В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.

Пока шли разбирательства, ФНС выставила Лурье счет на оплату налога за квартиру, поскольку она является титульным собственником, ей пришлось заплатить налог более 100 тысяч рублей.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.