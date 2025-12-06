Рейтинг@Mail.ru
Долина не уточнила, как будет возвращать деньги Лурье - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 06.12.2025 (обновлено: 09:33 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/dolina-2060252625.html
Долина не уточнила, как будет возвращать деньги Лурье
Долина не уточнила, как будет возвращать деньги Лурье - РИА Новости, 06.12.2025
Долина не уточнила, как будет возвращать деньги Лурье
Певица Лариса Долина не уточнила, в какие сроки намерена вернуть деньги за квартиру Полине Лурье, заявила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T05:59:00+03:00
2025-12-06T09:33:00+03:00
москва
лариса долина
московский городской суд
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20251206/dolina-2060235768.html
https://ria.ru/20251205/dolina-2060175665.html
https://realty.ria.ru/20251205/delodolinoy-2060234738.html
https://ria.ru/20251204/sud-2059885593.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, лариса долина, московский городской суд, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Долина не уточнила, как будет возвращать деньги Лурье

РИА Новости: Долина не сказала, будет ли она возвращать Лурье деньги частями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина не уточнила, в какие сроки намерена вернуть деньги за квартиру Полине Лурье, заявила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
«

"Это никак не меняет то предложение, которое уже было сделано, Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено, — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь — если бы эти деньги находились на вкладах и (без компенсации. — Прим. ред.) прочих расходов", — сказала она.

Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда
00:06

В пятницу в эфире Первого канала артистка объявила о решении вернуть потраченные на покупку средства в полном объеме.

Свириденко заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Что на самом деле сказала Долина: новые подробности громкой истории
Вчера, 17:53

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Лариса Долина в программе Пусть говорят - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина в эфире дала совет, как не потерять квартиру из-за аферы
Вчера, 23:59
Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.

Пока шли разбирательства, ФНС выставила Лурье счет на оплату налога за квартиру как титульному собственнику. Ей пришлось заплатить более 100 тысяч рублей.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд также встали на сторону артистки. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг продажи квартиры
4 декабря, 19:37
 
МоскваЛариса ДолинаМосковский городской судФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала