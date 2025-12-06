Рейтинг@Mail.ru
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 06.12.2025 (обновлено: 00:37 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/dolina-2060235768.html
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда - РИА Новости, 06.12.2025
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда
Мошенники, обманувшие народную артистку РФ Ларису Долину, прислали ей фотографию паспорта "сотрудника Росфинмониторинга" с фотографией человека, похожего на... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T00:06:00+03:00
2025-12-06T00:37:00+03:00
россия
москва
лариса долина
том холланд
пусть говорят
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060237088_0:346:535:646_1920x0_80_0_0_a827fb096ff491a2c9030ad3bd5793d9.jpg
https://ria.ru/20251205/dolina-2060227344.html
https://ria.ru/20251205/dolina-2060229669.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060237088_0:284:535:685_1920x0_80_0_0_e6cad12c0ef80c97328c1591c2be60d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, лариса долина, том холланд, пусть говорят, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Лариса Долина, Том Холланд, Пусть говорят, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда

Мошенники показали Долиной паспорт сотрудника Росфинмониторинга с фото Холланда

© ФотоМошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мошенники, обманувшие народную артистку РФ Ларису Долину, прислали ей фотографию паспорта "сотрудника Росфинмониторинга" с фотографией человека, похожего на голливудского актера Тома Холланда.
Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в эфире программы "Пусть говорят".
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно
Вчера, 22:28
В эфире программы была представлена фотография паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга Андрея Лукина. Если присмотреться, то на фотографии можно увидеть человека, похожего на Холланда, который известен по главной роли в фильме "Человек-паук".
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Долина заявила, что вернет Лурье деньги в полном объеме.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина заявила, что могла остаться и без загородного дома
Вчера, 22:47
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаТом ХолландПусть говорятФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала