Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мошенники, обманувшие народную артистку РФ Ларису Долину, прислали ей фотографию паспорта "сотрудника Росфинмониторинга" с фотографией человека, похожего на голливудского актера Тома Холланда.
Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в эфире программы "Пусть говорят".
В эфире программы была представлена фотография паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга Андрея Лукина. Если присмотреться, то на фотографии можно увидеть человека, похожего на Холланда, который известен по главной роли в фильме "Человек-паук".
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Долина заявила, что вернет Лурье деньги в полном объеме.