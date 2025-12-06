Рейтинг@Mail.ru
В Центральном музее российского казачества прошел "Казачий диктант" - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
 
14:15 06.12.2025 (обновлено: 10:04 08.12.2025)
https://ria.ru/20251206/diktant-2060502472.html
В Центральном музее российского казачества прошел "Казачий диктант"
В Центральном музее российского казачества прошел "Казачий диктант" - РИА Новости, 08.12.2025
В Центральном музее российского казачества прошел "Казачий диктант"
В Центральном музее российского казачества прошел очный этап всероссийской патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант – 2025", сообщает... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-06T14:15:00+03:00
2025-12-08T10:04:00+03:00
российское казачество
российское казачество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060501152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0502ffaed84c48776647b17ce0318bb3.jpg
https://ria.ru/20250624/muzey-2025139604.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060501152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf1db876f75836780f4162dd539ddaf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское казачество, москва
Российское казачество, Российское казачество, Москва

В Центральном музее российского казачества прошел "Казачий диктант"

© Лебедева ЕленаОчный этап всероссийской патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант – 2025"
Очный этап всероссийской патриотической общественно-просветительской акции Казачий диктант – 2025 - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Лебедева Елена
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек – РИА НОВОСТИ. В Центральном музее российского казачества прошел очный этап всероссийской патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант – 2025", сообщает портал "Российское казачество".
На открытии мероприятия по указанию председателя Совета при президенте РФ по делам казачества, помощника президента РФ Дмитрия Миронова выступил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества, заместитель начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко.
"Глубоко символично, что эта акция проходит не просто в завершении Года защитника Отечества, года 80-летия Великой Победы, но и в зале открытого в этом году Центрального музея российского казачества, который был создан, напомню, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в составе Государственного исторического музея. Важно, чтобы сегодня вы не просто продемонстрировали свои знания, но и прониклись нашей общей историей, историей России и славным вкладом в историю России российского казачества", – отметил Алексей Кириченко.
Приветственный адрес атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова зачитал первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО Михаил Зорин.

"Сегодня мы собрались в стенах Центрального музея российского казачества – хранителя нашей славной истории, ратных подвигов и духовных традиций. Это место как нельзя лучше подходит, для того чтобы проверить и утвердить наши знания о великом служении российского казачества во благо Отечества", – в частности, говорилось в послании.
Открытие Центрального музея российского казачества - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Москве открылся Центральный музей российского казачества
24 июня, 17:02
В своем обращении атаман также подчеркнул, что "Казачий диктант" является проверкой общеисторической памяти, гражданской зрелости и связи поколений.
"Каждый вопрос диктанта – это нить, связывающая нас с подвигами атаманов Ермака и Платова, с культурой наших предков, с кодексом чести, на котором веками основывалась казачья жизнь. Это возможность еще раз осознать, кто мы, откуда и какую ответственность несем перед будущим. Вы не просто чтите прошлое, но и активно созидаете настоящее будущее российского казачества", – в частности, говорилось в приветственном адресе.
Затем всех собравшихся от имени председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла поприветствовал ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин.

"Сегодня предстоит многим из нас узнать какие-то новые вещи, а кому-то испытать свои знания и вспомнить то, что рассказывали дедушки, бабушки, что мы читали в книгах, когда изучали наше славное казачество. Вообще любое познание – это благо, потому что Господь благословил человека разумом совершенным, чтобы человек познавал этот мир, благодаря своим познаниям и сам развивался и этот мир развивал во благое", – отметил иерей Тимофей Чайкин.
Диктант проводится с целью пропаганды изучения истории, традиций и обычаев российского казачества среди населения России, членов войсковых казачьих обществ, а также учащихся по программам с казачьим компонентом. Кроме того, акция позволяет сохранить самобытную казачью культуру и духовные ценности.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала