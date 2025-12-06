В Центральном музее российского казачества прошел "Казачий диктант"

МОСКВА, 6 дек – РИА НОВОСТИ. В Центральном музее российского казачества прошел очный этап всероссийской патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант – 2025", В Центральном музее российского казачества прошел очный этап всероссийской патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант – 2025", сообщает портал "Российское казачество".

На открытии мероприятия по указанию председателя Совета при президенте РФ по делам казачества, помощника президента РФ Дмитрия Миронова выступил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества, заместитель начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко.

"Глубоко символично, что эта акция проходит не просто в завершении Года защитника Отечества, года 80-летия Великой Победы, но и в зале открытого в этом году Центрального музея российского казачества, который был создан, напомню, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в составе Государственного исторического музея. Важно, чтобы сегодня вы не просто продемонстрировали свои знания, но и прониклись нашей общей историей, историей России и славным вкладом в историю России российского казачества", – отметил Алексей Кириченко.

Приветственный адрес атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова зачитал первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО Михаил Зорин.



"Сегодня мы собрались в стенах Центрального музея российского казачества – хранителя нашей славной истории, ратных подвигов и духовных традиций. Это место как нельзя лучше подходит, для того чтобы проверить и утвердить наши знания о великом служении российского казачества во благо Отечества", – в частности, говорилось в послании.

В своем обращении атаман также подчеркнул, что "Казачий диктант" является проверкой общеисторической памяти, гражданской зрелости и связи поколений.

"Каждый вопрос диктанта – это нить, связывающая нас с подвигами атаманов Ермака и Платова, с культурой наших предков, с кодексом чести, на котором веками основывалась казачья жизнь. Это возможность еще раз осознать, кто мы, откуда и какую ответственность несем перед будущим. Вы не просто чтите прошлое, но и активно созидаете настоящее будущее российского казачества", – в частности, говорилось в приветственном адресе.

Затем всех собравшихся от имени председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла поприветствовал ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин.



"Сегодня предстоит многим из нас узнать какие-то новые вещи, а кому-то испытать свои знания и вспомнить то, что рассказывали дедушки, бабушки, что мы читали в книгах, когда изучали наше славное казачество. Вообще любое познание – это благо, потому что Господь благословил человека разумом совершенным, чтобы человек познавал этот мир, благодаря своим познаниям и сам развивался и этот мир развивал во благое", – отметил иерей Тимофей Чайкин.