МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского об отказе Украины уступать земли говорит о его оторванности от реальности, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Оно (интервью - Прим.ред) демонстрирует глубокую оторванность от реальности - склонность, которую разделяют многие западные лидеры", — говорится в публикации.
Дэвис добавил, что если это мышление продолжит влиять на политику украинской стороны, результатом станет военное поражение Украины.
Ранее Сырский в интервью Sky News, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути разрешения конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и фактически заявил о готовности воевать дальше.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
