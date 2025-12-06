Рейтинг@Mail.ru
"Многие разделяют". Заявление Сырского поразило американского офицера
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 06.12.2025
"Многие разделяют". Заявление Сырского поразило американского офицера
"Многие разделяют". Заявление Сырского поразило американского офицера - РИА Новости, 06.12.2025
"Многие разделяют". Заявление Сырского поразило американского офицера
Заявление главкома ВСУ Александра Сырского об отказе Украины уступать земли говорит о его оторванности от реальности, написал подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 06.12.2025
"Многие разделяют". Заявление Сырского поразило американского офицера

Дэвис: слова Сырского о территориях говорят о его оторванности от реальности

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского об отказе Украины уступать земли говорит о его оторванности от реальности, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

"Оно (интервью - Прим.ред) демонстрирует глубокую оторванность от реальности - склонность, которую разделяют многие западные лидеры", — говорится в публикации.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Решающая фаза". На Западе испугались из-за решения США по ЕС и Украине
Вчера, 10:54
Дэвис добавил, что если это мышление продолжит влиять на политику украинской стороны, результатом станет военное поражение Украины.

Ранее Сырский в интервью Sky News, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути разрешения конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и фактически заявил о готовности воевать дальше.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Новое решение Трампа в отношении России вызвало изумление на Западе
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
