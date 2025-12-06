https://ria.ru/20251206/brizhit-2060309068.html
"Куда смотрит Брижит?" Журналистку поразило увиденное в резиденции Макрона
"Куда смотрит Брижит?" Журналистку поразило увиденное в резиденции Макрона - РИА Новости, 06.12.2025
"Куда смотрит Брижит?" Журналистку поразило увиденное в резиденции Макрона
Украинская журналистка Лидия Таран, находящаяся во Франции, обратила внимание на грязь в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T14:42:00+03:00
2025-12-06T14:42:00+03:00
2025-12-06T14:44:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
брижит макрон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060304106_0:30:506:314_1920x0_80_0_0_565c9d072680a466add97a0529a767e1.jpg
https://ria.ru/20251205/rech-2060230269.html
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060304106_0:0:506:380_1920x0_80_0_0_e8f05acd49eb59aded179062964e2917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон, украина
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, Украина
"Куда смотрит Брижит?" Журналистку поразило увиденное в резиденции Макрона
Украинская журналистка Таран раскритиковала Елисейский дворец за грязь
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Лидия Таран, находящаяся во Франции, обратила внимание на грязь в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.
Она опубликовала в своих соцсетях кадры из Елисейского дворца с немытыми окнами.
По ее словам, через них было трудно рассмотреть, что происходит на улице.
"Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими окнами? А куда смотрит Брижит?" — поиронизировала Таран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>