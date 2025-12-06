Рейтинг@Mail.ru
14:42 06.12.2025 (обновлено: 14:44 06.12.2025)
"Куда смотрит Брижит?" Журналистку поразило увиденное в резиденции Макрона
"Куда смотрит Брижит?" Журналистку поразило увиденное в резиденции Макрона
Украинская журналистка Лидия Таран, находящаяся во Франции, обратила внимание на грязь в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, Украина
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Лидия Таран, находящаяся во Франции, обратила внимание на грязь в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.
Она опубликовала в своих соцсетях кадры из Елисейского дворца с немытыми окнами.
По ее словам, через них было трудно рассмотреть, что происходит на улице.
"Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими окнами? А куда смотрит Брижит?" — поиронизировала Таран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
В миреФранцияЭммануэль МакронБрижит МакронУкраина
 
 
