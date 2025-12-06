© Страница Лидии Таран в соцсети Фото, опубликованное в соцсети Лидии Таран

"Куда смотрит Брижит?" Журналистку поразило увиденное в резиденции Макрона

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Лидия Таран, находящаяся во Франции, обратила внимание на грязь в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.

Она опубликовала в своих соцсетях кадры из Елисейского дворца с немытыми окнами.

По ее словам, через них было трудно рассмотреть, что происходит на улице.

"Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими окнами? А куда смотрит Брижит?" — поиронизировала Таран.