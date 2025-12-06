Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал планы Британии по отслеживанию подлодок - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/britaniya-2060249958.html
Посол России прокомментировал планы Британии по отслеживанию подлодок
Посол России прокомментировал планы Британии по отслеживанию подлодок - РИА Новости, 06.12.2025
Посол России прокомментировал планы Британии по отслеживанию подлодок
Великобритания предпочитает выполнять рискованные действия чужими руками, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Британии и... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T05:00:00+03:00
2025-12-06T05:00:00+03:00
в мире
россия
великобритания
норвегия
николай корчунов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg
https://ria.ru/20250828/britaniya-2037986585.html
https://ria.ru/20251108/uchenija-2053601649.html
россия
великобритания
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01160baa9b9f8de0a04d5f31b4459a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, норвегия, николай корчунов, нато
В мире, Россия, Великобритания, Норвегия, Николай Корчунов, НАТО
Посол России прокомментировал планы Британии по отслеживанию подлодок

РИА Новости: Лондон хочет переложить риск при слежке за подлодками на Осло

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Великобритания предпочитает выполнять рискованные действия чужими руками, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Британии и Норвегии по отслеживанию движения российских подлодок.
Лондоне не скрывают, что данные мероприятия направлены на военное "сдерживание" нашей страны, а такие рискованные задачи британцы, как известно, предпочитают выполнять чужими руками", - сказал посол.
Военные корабли ВМФ Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СМИ: США и Британия пытались найти якобы российскую подлодку
28 августа, 01:50
Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее среди прочего совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений подлодок ВМФ России. Сторонами также достигнуты договоренности о наращивании численности и длительности пребывания подразделений британской морской пехоты на норвежской территории, возможном создании в северных регионах страны соответствующей военной инфраструктуры.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Корабли 1-й постоянной морской группы НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Балтийском море стартовали учения НАТО по борьбе с подлодками
8 ноября, 08:14
 
В миреРоссияВеликобританияНорвегияНиколай КорчуновНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала