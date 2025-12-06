https://ria.ru/20251206/bpla-2060304984.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили боевую бронированную машину и пункт управления беспилотниками боевиков ВСУ на... РИА Новости, 06.12.2025
ВС России уничтожили ББМ и пункт управления БПЛА на Северском направлении