Российские БПЛА уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении

Также отмечается, что ВС РФ уничтожили три наземных роботехнических комплекса ВСУ.

"В ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы БпЛА "Южной" группировки обнаружили и уничтожили три наземных роботехнических комплекса, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие ВСУ", - добавили в Минобороны.