Российские БПЛА уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 06.12.2025
09:11 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/bpl-2060262499.html
Российские БПЛА уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении
Российские БПЛА уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пикап с военнослужащими украинских формирований и три наземных роботехнических... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T09:11:00+03:00
2025-12-06T09:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1c8ceb2f99a749151befd185d228cd4d.jpg
https://ria.ru/20251205/svo-2060037952.html
безопасность, россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Российские БПЛА уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили пикап и три наземных роботехнических комплекса ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Операторы ударных беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пикап с военнослужащими украинских формирований и три наземных роботехнических комплекса на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Константиновка операторы ударных БПЛА обнаружили и уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что ВС РФ уничтожили три наземных роботехнических комплекса ВСУ.
"В ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы БпЛА "Южной" группировки обнаружили и уничтожили три наземных роботехнических комплекса, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие ВСУ", - добавили в Минобороны.
