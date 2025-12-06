https://ria.ru/20251206/bpl-2060262499.html
Российские БПЛА уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пикап с военнослужащими украинских формирований и три наземных роботехнических... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T09:11:00+03:00
безопасность
россия
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
константиновка
Российские БПЛА уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пикап и три наземных роботехнических комплекса ВСУ в ДНР