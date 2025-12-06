Рейтинг@Mail.ru
В Боливии назвали ошибочным возможный выход из БРИКС - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 06.12.2025 (обновлено: 03:05 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/bolivija-2060244940.html
В Боливии назвали ошибочным возможный выход из БРИКС
В Боливии назвали ошибочным возможный выход из БРИКС - РИА Новости, 06.12.2025
В Боливии назвали ошибочным возможный выход из БРИКС
Власти Боливии совершат ошибку, если решат выйти из БРИКС, поделился мнением с РИА Новости экс-депутат от боливийской партии "Движение к социализму" Херхес... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:02:00+03:00
2025-12-06T03:05:00+03:00
в мире
боливия
сша
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059860822.html
https://ria.ru/20251020/prezident-2049473678.html
боливия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, сша, россия, брикс
В мире, Боливия, США, Россия, БРИКС
В Боливии назвали ошибочным возможный выход из БРИКС

РИА Новости: экс-депутат Меркадо назвал ошибкой возможный выход Боливии из БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САНТА-КРУС (Боливия), 6 дек - РИА Новости. Власти Боливии совершат ошибку, если решат выйти из БРИКС, поделился мнением с РИА Новости экс-депутат от боливийской партии "Движение к социализму" Херхес Меркадо.
"Я считаю совершенно ошибочными (возможные - ред.) попытки выйти из БРИКС. Я считаю, что мы должны поддерживать отношения с США, но нам необходимо и дальше укреплять и углублять начинающиеся отношения с блоком БРИКС", - сказал Меркадо.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин призвал использовать возможности Нового банка развития БРИКС
4 декабря, 18:15
Правоцентристское правительство Родриго Паса, вступившего в должность президента Боливии, во многом отдает приоритет отношениям с США. Пас уже три раза побывал в этой стране, обращался за поддержкой и внешними займами.
"Родриго Пас игнорирует формирующийся многополярный мир. Более того, он пренебрегает нашими весьма хорошими отношениями с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и другими странами БРИКС", - отметил боливийский политик.
Так, Меркадо раскритиковал решение правительства Боливии отменить визовый режим для граждан США, посещающих страну, в то время как Вашингтон сохраняет этот режим для боливийских туристов.
Ранее Пас, вступивший в должность 8 ноября, заявлял, что считает БРИКС хорошей торговой группой.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Избранный президент Боливии назвал БРИКС хорошей торговой группой
20 октября, 20:34
 
В миреБоливияСШАРоссияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала