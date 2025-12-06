В Боливии назвали ошибочным возможный выход из БРИКС

САНТА-КРУС (Боливия), 6 дек - РИА Новости. Власти Боливии совершат ошибку, если решат выйти из БРИКС, поделился мнением с РИА Новости экс-депутат от боливийской партии "Движение к социализму" Херхес Меркадо.
Правоцентристское правительство Родриго Паса, вступившего в должность президента Боливии, во многом отдает приоритет отношениям с США. Пас уже три раза побывал в этой стране, обращался за поддержкой и внешними займами.
Так, Меркадо раскритиковал решение правительства Боливии отменить визовый режим для граждан США, посещающих страну, в то время как Вашингтон сохраняет этот режим для боливийских туристов.
Ранее Пас, вступивший в должность 8 ноября, заявлял, что считает БРИКС хорошей торговой группой.
