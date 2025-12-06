Болгария поможет севшему на мель танкеру, атакованному БПЛА ВСУ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Болгария начала операцию по оказанию помощи танкеру, севшему на мель у берегов города Ахтопол, ранее судно было атаковано БПЛА украинских войск, сообщает местный телеканал БНТ со ссылкой на болгарское министерство транспорта и связи.
Ранее БНТ сообщил, что танкер сел на мель у берегов болгарского города Ахтопол, экипаж из десяти человек находится в безопасности. По данным специализированного болгарского портала Maritime.bg, речь идет о танкере Kairos.
"Министерство транспорта и связи координирует спасательную операцию в отношении судна неподалеку от города Ахтопол… Агентство "Морская администрация" совместно с главным управлением "Пограничной полиции" и болгарским военно-морским флотом проводит операцию по оказанию помощи судну, вошедшему в территориальные воды республики Болгария", - пишет БНТ со ссылкой на минтранс.
В прошлую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атакован во вторник в Черном море, просьбы о помощи не поступало, сообщило турецкое управление мореходства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили РИА Новости российские дипломатические источники.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в прошлое воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
