Болгария поможет севшему на мель танкеру, атакованному БПЛА ВСУ
01:03 06.12.2025
Болгария поможет севшему на мель танкеру, атакованному БПЛА ВСУ
в мире, черное море, турция, киев, мария захарова, болгария
В мире, Черное море, Турция, Киев, Мария Захарова, Болгария
© Фото : Министерство транспорта ТурцииТанкер Kairos после пожара в Черном море
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Министерство транспорта Турции
Танкер Kairos после пожара в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Болгария начала операцию по оказанию помощи танкеру, севшему на мель у берегов города Ахтопол, ранее судно было атаковано БПЛА украинских войск, сообщает местный телеканал БНТ со ссылкой на болгарское министерство транспорта и связи.
Ранее БНТ сообщил, что танкер сел на мель у берегов болгарского города Ахтопол, экипаж из десяти человек находится в безопасности. По данным специализированного болгарского портала Maritime.bg, речь идет о танкере Kairos.
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии
Вчера, 20:33
"Министерство транспорта и связи координирует спасательную операцию в отношении судна неподалеку от города Ахтопол… Агентство "Морская администрация" совместно с главным управлением "Пограничной полиции" и болгарским военно-морским флотом проводит операцию по оказанию помощи судну, вошедшему в территориальные воды республики Болгария", - пишет БНТ со ссылкой на минтранс.
В прошлую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атакован во вторник в Черном море, просьбы о помощи не поступало, сообщило турецкое управление мореходства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили РИА Новости российские дипломатические источники.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
2 декабря, 22:53
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в прошлое воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сийярто призвал Киев прекратить атаки на танкеры
3 декабря, 18:43
 
В мире, Черное море, Турция, Киев, Мария Захарова, Болгария
 
 
