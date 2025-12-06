Болгария поможет севшему на мель танкеру, атакованному БПЛА ВСУ

Ранее БНТ сообщил, что танкер сел на мель у берегов болгарского города Ахтопол, экипаж из десяти человек находится в безопасности. По данным специализированного болгарского портала Maritime.bg, речь идет о танкере Kairos.

"Министерство транспорта и связи координирует спасательную операцию в отношении судна неподалеку от города Ахтопол… Агентство "Морская администрация" совместно с главным управлением "Пограничной полиции" и болгарским военно-морским флотом проводит операцию по оказанию помощи судну, вошедшему в территориальные воды республики Болгария", - пишет БНТ со ссылкой на минтранс.