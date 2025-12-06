В Чехии призвали провести аудит инициативы по боеприпасам для ВСУ

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Инициативу по боеприпасам для ВСУ пора расследовать и посмотреть, насколько она прозрачна, нет ли там лазеек, заявил в субботу, выступая в эфире телеканала TV Nova, депутат парламента от входящего в новую правящую коалицию движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Радек Котен.
"Пришло время проверить, переоценить (инициативу по боеприпасам – ред.) и выяснить, насколько она прозрачна или там существуют лазейки и деньги уходят в другие места. Это важно, и надо, чтобы правительство это выяснило", - сказал Котен.
По словам политика, благодаря мирной инициативе президента США Дональда Трампа мир на Украине достижим.
"Надеюсь, что какая-либо дальнейшая помощь (Украине – ред.) оружием не понадобится, и мы сможем направить средства в другие места", - добавил чешский депутат. В четверг кандидат на пост главы минобороны в формируемом коалиционном кабмине, также представитель SPD, Яромир Зуна заявил, что "требование о расследовании инициативы по боеприпасам для ВСУ вполне законно".
Инициатива по сбору боеприпасов в третьих странах для ВСУ выдвинута руководителями Чехии весной 2024 года. Проект финансируется западными странами, Прага играет роль посредника. В 2024 году таким образом было собрано и передано на Украину 1,5 миллиона артснарядов крупного калибра. Как сообщил в сентябре премьер Томаш Фиала, ожидается, что в этом году будет собрано 1,5-1,8 миллиона снарядов.
Скандал вокруг вероятных коррупционных схем на Украине возник после того как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
