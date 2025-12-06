Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, как перевести деньги без блокировки - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/blokirovka-2060236252.html
Экономист объяснил, как перевести деньги без блокировки
Экономист объяснил, как перевести деньги без блокировки - РИА Новости, 06.12.2025
Экономист объяснил, как перевести деньги без блокировки
Банки ужесточают правила перевода средств, и добросовестным клиентам важно знать, как оформить транш и избежать блокировки, рассказал агентству “Прайм” старший... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:08:00+03:00
2025-12-06T03:08:00+03:00
андрей сироткин
синергия
общество
банковские карты
налоги
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
https://ria.ru/20251205/nalichnye-2057490476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей сироткин, синергия, общество, банковские карты, налоги, россия
Андрей Сироткин, Синергия, Общество, Банковские карты, Налоги, Россия
Экономист объяснил, как перевести деньги без блокировки

Экономист Сироткин предупредил об ужесточении правил перевода денег

© Depositphotos.com / leungchopanБанковская карта и смартфон
Банковская карта и смартфон - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Банковская карта и смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Банки ужесточают правила перевода средств, и добросовестным клиентам важно знать, как оформить транш и избежать блокировки, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин
По его словам, под подозрение могут подпадать крупные суммы, начиная с 200 тысяч рублей. А также многочисленные переводы от разных лиц, которые наводят на мысль о незаконной предпринимательской деятельности.
«
“Проще получить статус самозанятого и платить налоги со своей деятельности”, — советует он.
Если речь идет об обычном переводе, например, родным в другом регионе, нужно правильно написать назначение платежа. Звучать он может по-разному — на личные нужды, на возврат долга или подарок на день рождения. Это позволит банку лучше понять, кому и на что пойдут деньги и ничего незаконного вы не совершаете, заключил Сироткин.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Адвокат разъяснил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате
Вчера, 02:12
 
Андрей СироткинСинергияОбществоБанковские картыНалогиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала