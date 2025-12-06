Рейтинг@Mail.ru
03:55 06.12.2025
МВД предостерегло от использования face ID в приложениях банков
2025
МВД предостерегло от использования face ID в приложениях банков

Девушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гражданам рекомендуется отказаться от использования отпечатка пальца или функции распознавания лица в мобильных приложениях банков, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу. Не входите в банковские приложения, используя отпечаток пальца или функцию распознавания лица", - говорится в материалах.
