МВД предостерегло от использования face ID в приложениях банков

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гражданам рекомендуется отказаться от использования отпечатка пальца или функции распознавания лица в мобильных приложениях банков, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу. Не входите в банковские приложения, используя отпечаток пальца или функцию распознавания лица", - говорится в материалах.

Отмечается, что в целях безопасности не стоит хранить в телефоне реквизиты карты: номер, срок действия, проверочный код и ПИН-код карты, а в случае утери гаджета нужно обратиться в специализированные офисы для блокировки карт, и не входить в банк с чужих устройств.