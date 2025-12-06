Рейтинг@Mail.ru
В Берлине полиции разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых
03:28 06.12.2025 (обновлено: 13:42 06.12.2025)
В Берлине полиции разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых
В Берлине полиции разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых - РИА Новости, 06.12.2025
В Берлине полиции разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых
Проникать без ведома владельцев в квартиры подозреваемых в подготовке или совершении преступлений и устанавливать на их устройствах шпионское программное... РИА Новости, 06.12.2025
В Берлине полиции разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых

© Getty Images / picture alliance/Annette RiedlАвтомобиль полиции в Берлине
Автомобиль полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Annette Riedl
Автомобиль полиции в Берлине
БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Проникать без ведома владельцев в квартиры подозреваемых в подготовке или совершении преступлений и устанавливать на их устройствах шпионское программное обеспечение разрешили в Берлине, сообщает новостной портал Heise.
Данная реформа, как сообщает Heise, была принята в четверг палатой депутатов Берлина в рамках обновления так называемого "закона о безопасности и порядке" (ASOG). За неё проголосовало большинство правящей коалиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также ряд парламентариев оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ).
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Во Франции высмеяли доклад латвийской разведки с описанием шпиона из России
18 мая, 13:43
"Чтобы контролировать зашифрованную коммуникацию, следователи в будущем смогут, согласно проекту сената (Берлина - ред.) и поправкам депутатов, не только взламывать IT-системы, но и тайно заходить в квартиры подозреваемых", - говорится в сообщении.
По данным портала, нововведение скрыто в двух параграфах, которые позволяют полиции использовать вредоносное ПО для перехвата коммуникации до или после её шифрования на устройствах, а также осуществлять "тайное проникновение и обыск помещений", если удалённая установка технически невозможна. Также один из параграфов позволяет использование нагрудных камер в частных помещениях, если присутствуют "признаки угрозы жизни или здоровью".
"В то время, как власти города защищают это как необходимый апдейт, соответствующий цифровой эпохе и борьбе с терроризмом, критики видят в нём несоразмерное вмешательство в сферу частной жизни", - сообщает Heise.
Другой аспект, вызывающий критику экспертов, как пишет Heise - введение третьего параграфа, который позволит полиции проводить биометрическое сопоставление лиц и голосов с общедоступными данными из интернета. Кроме того, к закону добавлен четвертый параграф, который легализует дальнейшую обработку персональных данных для "обучения и тестирования систем искусственного интеллекта".
Отмечается, что аналогичную реформу ранее согласовали в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж
26 августа, 20:01
 
