В Берлине полиции разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых

БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Проникать без ведома владельцев в квартиры подозреваемых в подготовке или совершении преступлений и устанавливать на их устройствах шпионское программное обеспечение разрешили в Берлине, сообщает новостной портал Проникать без ведома владельцев в квартиры подозреваемых в подготовке или совершении преступлений и устанавливать на их устройствах шпионское программное обеспечение разрешили в Берлине, сообщает новостной портал Heise

Данная реформа, как сообщает Heise, была принята в четверг палатой депутатов Берлина в рамках обновления так называемого "закона о безопасности и порядке" (ASOG). За неё проголосовало большинство правящей коалиции Христианско-демократического союза ( ХДС ) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также ряд парламентариев оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ).

"Чтобы контролировать зашифрованную коммуникацию, следователи в будущем смогут, согласно проекту сената (Берлина - ред.) и поправкам депутатов, не только взламывать IT-системы, но и тайно заходить в квартиры подозреваемых", - говорится в сообщении.

По данным портала, нововведение скрыто в двух параграфах, которые позволяют полиции использовать вредоносное ПО для перехвата коммуникации до или после её шифрования на устройствах, а также осуществлять "тайное проникновение и обыск помещений", если удалённая установка технически невозможна. Также один из параграфов позволяет использование нагрудных камер в частных помещениях, если присутствуют "признаки угрозы жизни или здоровью".

"В то время, как власти города защищают это как необходимый апдейт, соответствующий цифровой эпохе и борьбе с терроризмом, критики видят в нём несоразмерное вмешательство в сферу частной жизни", - сообщает Heise.

Другой аспект, вызывающий критику экспертов, как пишет Heise - введение третьего параграфа, который позволит полиции проводить биометрическое сопоставление лиц и голосов с общедоступными данными из интернета. Кроме того, к закону добавлен четвертый параграф, который легализует дальнейшую обработку персональных данных для "обучения и тестирования систем искусственного интеллекта".